Rada nadzorcza Eurocash powołała – ze skutkiem od 1 września br. – Pawła Trockiego do zarządu na stanowisko członka zarządu, podała spółka. Paweł Trocki obejmie funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar cyfryzacji w Grupie Eurocash, którą do 31 sierpnia 2025 r. pełni Szymon Mitoraj.

Paweł Trocki ma ponad 20-letnie doświadczenie w rozwoju produktów cyfrowych, technologii, operacjach i doradztwie strategicznym. Od 2024 roku pełnił funkcję head of product and technology w Respect Energy. W latach 2022-2024 jako chief product officer w G2A.com, odpowiadał za strategię produktową i technologiczną. Wcześniej, jako head of fulfillment product w Allegro (2020-2022), odpowiadał za uruchomienie usługi Allegro One Fulfillment. Specjalizuje się w tworzeniu skalowalnych, zorientowanych na klienta rozwiązań cyfrowych oraz integracji złożonych struktur organizacyjnych, podano w komunikacie.

W kończu czerwca Eurocash podał, że członek zarządu Szymon Mitoraj złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie z dniem 31 sierpnia br. Jako przyczyny rezygnacji wskazał powody osobiste.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews