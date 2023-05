PCC Rokita planuje rozpocząć ewentualną budowę farm fotowoltaicznych przed końcem 2023 r., poinformował wiceprezes Rafał Zdon.

„W dalszym ciągu trwają analizy potencjalnych kierunków rozwoju. Rozważamy przede wszystkim farmy fotowoltaiczne. Pod ich budowę wytypowano potencjalne działki, dla części farm dysponujemy dokumentacją wykonawczą. Plan jest taki, aby ewentualną budowę rozpocząć prawdopodobnie w 2023 r. Nie są to na razie inwestycje istotnie wpływające na koszt energii” – powiedział Zdon podczas czatu inwestorskiego na platformie Strefa Inwestorów.

Pod koniec 2022 roku spółka informowała, że rozważa inwestycje we własne źródła energii odnawialnej, w postaci budowy farmy fotowoltaicznej, jak również farmy wiatrowej w różnych lokalizacjach. Łączna moc z obu źródeł miała sięgnąć ok. 45 MW, w tym szacowany potencjał wytypowanych działek pod elektrownie fotowoltaiczne wynosił do ok. 30 MW.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 3,14 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews