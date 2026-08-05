Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) oficjalnie przekazały generalnemu wykonawcy – firmie Bechtel – teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo na Pomorzu. Jednocześnie ogłoszono, że wykonawcą prac ziemnych przy projekcie została firma Budimex.

„Dla inwestora to radosny dzień, bo poprzedziło go wiele miesięcy pracy wspólnie z firmami Westinghouse i Bechtel. Żeby być w tym miejscu, konieczne było odlesienie 300 ha terenu. Zawarliśmy już ponad 470 umów z polskimi firmami, a łączna wartość podpisanych kontraktów przekroczyła 1,2 mld zł. Jeszcze nie uruchamiamy oficjalnie budowy, ale przekazujemy plac przyszłej budowy Bechtelowi, który będzie integratorem całego przedsięwzięcia” – powiedział prezes PEJ Marek Woszczyk podczas uroczystości.

„Wciąż negocjujemy finalny kontrakt EPC na generalne wykonawstwo, a nie są to łatwe negocjacje. Ale obie strony dążą do tego, żeby do końca roku zgodnie z zapowiedziami umowa została podpisana” – dodał szef PEJ.

Zapewnił, że realizacja inwestycji pozostaje w harmonogramie, co nie jest łatwe w przypadku tego rodzaju olbrzymich projektów infrastrukturalnych.

„To największa inwestycja w polską gospodarkę w historii nowożytnej Polski. To jest moment, który potwierdza naszą determinację w dążeniu do realizacji tego projektu, który ze sfery planów przechodzi w sferę realizacji” – dodał minister energii Miłosz Motyka.

„Jesteśmy bardzo dumni, że osiągnęliśmy ten kamień milowy w polskim projekcie. Ten kamień milowy nie byłby możliwy, gdyby nie wzorcowa współpraca z inwestorem i ogromne wsparcie na poziomie rządowym, urzędu wojewódzkiego i samorządów. W ramach Bechtel w polskim projekcie zaangażowanych jest już 450 osób. To nie jest początek naszej obecności w tym miejscu, m.in. zakończyliśmy już jedną z trzech faz badań geologicznych i geotechnicznych, żeby w perfekcyjny sposób przygotować parametry posadowienia reaktorów” – podkreślił prezes Bechtel Polska Leszek Hołda.

W trakcie uroczystości ogłoszono jednocześnie podpisanie umowy z firmą Budimex na realizację prac ziemnych przy projekcie.

Wartość kontraktu to 208,9 mln zł netto, a termin jego zakończenia to 18 sierpnia 2028 r.‎

Umowa dotyczy wstępnego wyrównania terenu, co będzie wiązało się z przemieszczeniem ok. 6 mln m3 ziemi i obejmuje niwelację terenu pod inwestycję,‎ tymczasowe drogi dojazdowe i transportowe, parkingi oraz place składowe materiałów,‎ tymczasowe zaplecze techniczne i socjalne oraz budowę tymczasowych otwartych rowów odprowadzających wody opadowe oraz ‎systemów zabezpieczenia przed erozją i zamuleniem.

„To budowa polskich kompetencji inżynierskich, które będą pracowały dla Polski przez kolejne lata” – skomentował prezes Budimeksu Artur Popko.

Zgodnie z zapowiedziami PEJ, prąd z pierwszego z trzech planowanych reaktorów ma popłynąć w 2036 roku.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

Bechtel wraz z Westinghouse Electric Company utworzyły konsorcjum i są partnerem Polskich Elektrowni Jądrowych w zakresie dostawy trzech reaktorów AP1000 dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Bechtel w ramach konsorcjum pełni rolę generalnego wykonawcy inwestycji.

Bechtel jest partnerem w dziedzinie inżynierii, budownictwa i zarządzania projektami dla przemysłu i administracji publicznej. Obsługuje rynki: infrastruktury, nuklearny, bezpieczeństwa i środowiska, energetyki oraz górnictwa i metali.

Źródło: ISBnews