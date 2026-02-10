Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) zakończyły kluczowy element pierwszego etapu prac przygotowawczych związanych z realizacją elektrowni jądrowej na Pomorzu – zgodnie z harmonogramem inwestycji przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, wytyczono ogrodzenie oraz przygotowano teren i zaplecze przyszłego placu budowy, podała spółka. Po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia spółka będzie gotowa do przejścia do drugiego etapu prac przygotowawczych.

„Przygotowywania terenu do rozpoczęcia prac budowlanych idą sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Każdy zakończony etap przybliża nas do momentu, w którym rozpoczniemy właściwą budowę pierwszego w Polsce reaktora wielkoskalowego. W połowie roku planujemy rozpoczęcie drugiego etapu prac przygotowawczych” – powiedział prezes Marek Woszczyk, cytowany w komunikacie.

Spółka złożyła wniosek o pozwolenie na realizację drugiego etapu prac przygotowawczych we wrześniu 2025 r. Zaplanowano w nim m.in. rozwój infrastruktury technicznej placu budowy oraz wykonanie fundamentów pod długoterminowe węzły betoniarskie, które będą wspierać produkcję betonu w dalszych fazach budowy.

Zgodnie ze wskazaniami decyzji środowiskowej PEJ przygotowują program kompensacji przyrodniczych, który zapewni odtworzenie części terenów leśnych oraz stworzenie nowych obszarów zieleni. W jego ramach zasadzonych zostanie 70 ha lasu na terenie budowy, a kolejne 50 ha na specjalnie do tego celu pozyskanych gruntach. Kompensacje zostały zaplanowane tak, aby w długoterminowej perspektywie zapewnić korzystny bilans środowiskowy i wspierać lokalną bioróżnorodność.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

Źródło: ISBnews