Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) opublikowały najnowsze dane dotyczące planowanych postępowań przetargowych na kolejne miesiące tego roku, podała spółka. Zestawienie obejmuje szeroki zakres zamówień – od dostaw i usług po roboty budowlane – wraz z orientacyjnymi terminami oraz szacunkowymi wartościami.

Udostępnienie informacji o planowanych zamówieniach jest jednym z kluczowych elementów polityki informacyjnej PEJ oraz aktywnego dialogu z polskimi firmami. Dzięki publikacjom na swojej stronie internetowej potencjalni wykonawcy mogą z odpowiednim wyprzedzeniem

przygotować się do udziału w postępowaniach, efektywnie planując swoje zasoby zarówno jeśli chodzi o inwestycje, jak i potencjał kadrowy, podkreślono.

„Opublikowanie informacji o planowanych przetargach to wyjście naprzeciw potrzebom zgłaszanym nam przez potencjalnych wykonawców. Zestawienie będzie cyklicznie aktualizowane, aby wszystkie zainteresowane podmioty miały stały dostęp do niezbędnych informacji. Ponadto planujemy organizację dodatkowych spotkań i webinarów, które pozwolą szczegółowo omówić poszczególne postępowania i odpowiedzieć na pytania rynku” – powiedział dyrektor pionu zakupów w PEJ Łukasz Wiater, cytowany w komunikacie.

Spółka zapowiedziała również, że aby wspierać przejrzystość działań inwestorskich oraz kontynuować otwarty dialog i współpracę z polskimi dostawcami, PEJ będą też kontynuować spotkania na Pomorzu poświęcone budowie local content w projekcie jądrowym, a także rozwijać Polską Platformę Jądrową, w ramach której przekazywane są informacje dotyczące możliwości udziału w projekcie jądrowym.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

Źródło: ISBnews