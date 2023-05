Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) zawarły umowę z fimą Bechtel – wykonawcą w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która określa główne zasady współpracy pomiędzy PEJ, a konsorcjum Westinghouse oraz Bechtel. Budowa elektrowni ma rozpocząć się w 2026 r.

„Spółka Bechtel będzie pełniła rolę wykonawcy w projekcie” – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przed podpisaniem umowy.

„To porozumienie, które będzie docelowo prowadziło do konsorcjum dwóch spółek jądrowych, będzie ogromnym wzmocnieniem potencjału tego projektu, pozwoli jednocześnie przygotować kolejny etap, jakim będzie projektowanie i prace inżynieryjne i to już latem tego roku” – podkreśliła.

Minister przypomniała, że w listopadzie ub. roku został wybrany dostawca technologii dla budowy elektrowni spółka Westinghouse, a w lutym tego roku PEJ zawały umowę z firmami Westinghouse Electric Company i Westinghouse Electric Poland na prace przedprojektowe.

Zgodnie z harmonogramem, budowa elektrowni powinna rozpocząć się w 2026 r., a energia z elektrowni powinna być dostarczana do systemu elektroenergetycznego w 2033 r.

Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa ma powstać na Pomorzu. W 2021 roku Polskie Elektrownie Jądrowe, po serii przeprowadzonych na bezprecedensową skalę badań i analiz, wskazały „Lubiatowo-Kopalino” jako preferowaną lokalizację elektrowni o mocy do 3 750 MWe. W 2022 roku spółka złożyła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska tzw. raport środowiskowy, konieczny do uzyskania decyzji środowiskowej będącej jedną z decyzji potrzebnych do rozpoczęcia budowy. Jednocześnie zintensyfikowano zarówno działania związane z planowaniem budowy infrastruktury towarzyszącej, jak i te służące prowadzeniu dialogu w rejonie lokalizacji.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację. Spółka wspiera też administrację rządową w działaniach na rzecz realizacji programu polskiej energetyki jądrowej oraz wykonaniu umowy między rządem RP a rządem USA ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w RP.

Źródło: ISBnews