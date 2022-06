Spółka zależna Pekabeksu zakończyła montaż konstrukcji prefabrykowanej budynku dla Grupy SK w Dąbrowie Górniczej (Tucznawa) w ramach inwestycji: Fabryka separatorów do baterii litowo – jonowych. Sfinalizowany obiekt etapu 3&4 ma łączną powierzchnię 62.000 m2, a zakończonego wcześniej etapu 2 prawie 40.000 m2. Szacunkowa wartość kontraktu wyniosła 11 proc. przychodów Grupy Pekabex za 2020 r. Na początku czerwca Pekabex Bet podpisał czwartą już umowę z koreańskim koncernem i wykona do 8 lipca br. konstrukcję prefabrykowaną obiektów OBL.

Inwestycja Grupy SK jest jedną z największych realizacji w historii naszej firmy. Całość konstrukcji etapu 3&4 wykonaliśmy w 7,5 miesiąca, co jest rekordem dla tak dużego i złożonego inżyniersko projektu. Po raz kolejny udowodniliśmy, że technologia prefabrykacji pozwala na realizację ambitnych zadań budowlanych w krótkim czasie, co dla inwestorów oznacza możliwość szybszego rozpoczęcia produkcji i szybszy zwrot z inwestycji. Dzięki zastosowaniu technologii prefabrykacji, prowadzenie prac budowlano-montażowych było możliwe także w miesiącach zimowych mimo dużych mrozów. Nie przeszkodziła nam też trudna sytuacja gospodarczo-polityczna na świecie, prace były prowadzone bez przerwy i zakończyliśmy realizację ze znacznym wyprzedzeniem – powiedział Przemysław Borek, Prezes Pekabex BET S.A.

W obiekcie etapu 3&4 zmontowano ponad 4.100 elementów w technologii nowoczesnej prefabrykacji. Po stronie Pekabex były: produkcja, transport i montaż konstrukcji żelbetowej obiektu produkcyjnego. Elementy przyjeżdżały z 4 fabryk Grupy Pekabex (Poznań, Bielsko-Biała, Mszczonów i Gdańsk) i były montowane „z kół”. Wykonana konstrukcja jest ekologiczna i charakteryzuje się wysoką jakością, dzięki powstawaniu elementów pod dachem fabryki, ma też podwyższone parametry ogniowe dzięki zastosowaniu technologii prefabrykacji żelbetowej, co przełoży się na bezpieczeństwo użytkowania.

Koreański koncern SK IE Technology Co., ltd. należący do Grupy SK informował wcześniej, iż po rozbudowie trzeciej i czwartej fabryki baterii do samochodów elektrycznych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dąbrowie Górniczej na Śląsku, będzie to największa fabryka spółki na świecie. Do tej pory koreańska spółka produkowała separatory akumulatorów litowo-jonowych w Korei i w Chinach. Produkcja w powstającej fabryce w ramach etapu 3&4 ma ruszyć pod koniec 2023 roku. Szacuje się, że roczna zdolność nowych zakładów wyniesie łącznie 860 mln m2 separatorów – po 430 mln m2 każdy.

Źródło: Spółka