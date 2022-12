Zarząd Pekabeksu spodziewa się, że jeśli w gospodarce nastąpi scenariusz recesyjny, w wynikach spółki będzie to widać w I i II kw. przyszłego roku, wynika ze słów prezesa Roberta Jędrzejowskiego. Obecnie spółka nie dostrzega pogorszenia sytuacji kw/kw, z wyjątkiem wolumenów.

„Czwarty kwartał się jeszcze nie skończył, ale myślę, że patrząc na wyniki produkcyjne widać, iż produkcja spada. Przestawiamy się z jednego sposobu działania na drugi. Na razie nie ma jeszcze jakiegoś pogorszenia, za wyjątkiem kwestii wolumenów. Zobaczymy, co będzie dalej. Realnie, o tym, co się wydarzy w scenariuszu recesyjnym, będziemy wiedzieli dopiero w następnych kwartałach, I i II kwartale roku 2023” – powiedział Jędrzejowski podczas wideokonferencji prasowej, pytany, czy IV kw. br. będzie dla spółki równie udany co III kw.

Wiceprezes Beata Żaczek oceniła, że backlog przewidziany do realizacji w IV kw. 2022 r. jest realny do wykonania.

„Backlog jest podzielony na 2022 i 2023. Te niecałe 500 mln zł to jest na przyszły rok, pozostała kwota [596,7 mln zł] była przewidywana do realizacji w tym roku – czy to wszystko się uda zrealizować, jeszcze to nie mogę potwierdzić, ale co do założenia, myślę, że jest to realne” – powiedziała Żaczek.

W raporcie spółka podała, że wartość podpisanych umów na dzień 30 września 2022 roku wyniosła 1 057,59 mln zł w tym do realizacji w roku 2022: 596,73 mln zł. Ponadto do realizacji w 2023 r. było 452,3 mln zł, a w kolejnych latach 8,56 mln zł.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 47,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 255,54 mln zł w porównaniu z 1 052,2 mln zł rok wcześniej.

„Naszym priorytetem jest utrzymanie w pierwszej kolejności produkcji i każda spółka produkcyjna nie może zachować się inaczej. Jeżeli produkcja jest wypełniona, to być może zarobimy lub prawdopodobnie zarobimy. Jeżeli nie ma produkcji, to na pewno nie uda się zarobić” – powiedział także Jędrzejowski.

Wcześniej mówił, m.in., że kontrakty, które obecnie zawiera spółka „średnio zaczynają mieć niższą oczekiwaną marżę końcową, ze względu na to, że rośnie konkurencja, a ilość projektów maleje”.

O ewentualnej dywidendzie za 2022 r. prezes powiedział: „Zawsze płacimy dywidendę. Nie sądzę, żeby to się miało zmienić”. Dodał, że konkretnych planów w tym zakresie jeszcze nie ma.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

