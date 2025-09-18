Pekabex spodziewa się odbicia na rynku pod koniec br. lub – co bardziej prawdopodobne – wiosną 2026, poinformował prezes Robert Jędrzejowski. Podtrzymał cel przekroczenia 2 mld zł przychodów w całym bieżącym roku.

„Pierwsze półrocze przyniosło wyraźny wzrost skali działalności, ale równocześnie presję na marże i spadek cen do dawno nie widzianych poziomów. Otoczenie rynkowe pozostaje wymagające – widoczna była stagnacja w budownictwie i ograniczona aktywność inwestorów. Widzimy jednak potencjał do odbicia, być może już pod koniec tego roku, jednak spodziewamy się odbicia bardziej wiosną 2026, które będzie wspierane przez inwestycje infrastrukturalne finansowane ze środków unijnych i KPO, a także spadek stóp procentowych i stabilizację inflacji. Naszym celem pozostaje przekroczenie 2 mld zł przychodów w całym 2025 roku, zwiększanie efektywności, ekspansji zagranicznej oraz umacnianie pozycji lidera budownictwa prefabrykowanego w Polsce” – powiedział Jędrzejowski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2025 roku wyniosły 913,3 mln zł i były wyższe o 23,95% niż rok wcześniej. Wzrost ten dotyczył głównie segmentów prefabrykacji (+80,6 mln zł r/r) oraz usług budowlanych (+106,5 mln zł r/r). Produkcja prefabrykatów osiągnęła poziom 99,5 tys. m3 wobec 91,3 tys. m3 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 9%. EBITDA Grupy w I półroczu 2025 roku wyniosła 24,0 mln zł i była niższa o 46,4% r/r. Spadek rentowności operacyjnej wynikał głównie z realizacji kontraktów o niższej marżowości w segmentach prefabrykacji i usług budowlanych, podała spółka.

Backlog Grupy na koniec czerwca 2025 roku wyniósł 1,74 mld zł i był na porównywalnym poziomie r/r. Wartość kontraktów do realizacji w 2025 roku sięgała 858,1 mln zł (spadek o 10,4% r/r), natomiast portfel na lata kolejne wzrósł o 9% r/r do 882,2 mln zł.

Dziś wcześniej w raporcie za I półrocze spółka podała, że odnotowała 0,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 3,62 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 504,87 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 412,28 mln zł rok wcześniej.

Grupa Pekabex dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów „pod klucz” oraz rozwija działalność deweloperską. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 1 728 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews