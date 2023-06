Pekabex spodziewa się, że portfel zamówień w generalnym wykonawstwie (GW) będzie stabilny w pozostałej części bieżącego roku, a w prefabrykacji – powiększy się, poinformowali członkowie zarządu. Natomiast marża w prefabrykacji może przejściowo spaść w br.

„GW ma portfel bardziej zapełniony niż prefabrykacja” – powiedziała wiceprezes Beata Żaczek podczas konferencji prasowej.

„To akurat się zmienia i to akurat dość pozytywnie. Generalne wykonawstwo faktycznie wygląda na to, że obrotowo będziemy dosyć stabilni, a od strony prefabrykacji, to myślę też, że ten portfel się zapełni” – uzupełnił członek zarządu Tomasz Seremet.

„To odbicie widać. Jak będzie wyglądał portfel na II półrocze do końca nie wiem, ale wydaje się, że wróci do poziomów, które mieliśmy” – dodała Żaczek.

Wiceprezes poinformowała, że marża w prefabrykacji może przejściowo się obniżyć.

„Marża w prefabrykacji może być niższa w tym roku, więc nie przywiązywałabym się do tej marży z I kwartału. Jedziemy trochę na kontraktach podpisanych jeszcze w tamtym roku, gdzie ofertowaliśmy po innych cenach, a ceny materiałów spadły. Potwierdzam, że ta marżowość może być mniejsza, ale czy będzie – nie wiem. Był taki moment, że ofertowaliśmy rzeczywiście na niskich marżach i to będzie pewnie widać w II – III kwartale jeszcze trochę. Ale czy III i IV kwartał nie będzie dobry? Może będzie” – powiedziała Żaczek.

Portfel zamówień Grupy Pekabex przekraczał 972 mln zł na koniec marca 2023 r. i był niższy o 27,9% r/r.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews