Pekao Leasing z Grupy Pekao oraz Volkswagen Group Polska podpisały umowę o współpracy agencyjnej, podał Bank Pekao. Porozumienie zakłada rozwój wspólnych działań w obszarze finansowania flot samochodowych i odzwierciedla rosnące znaczenie modeli agencyjnych w sektorze leasingowym.

„W ramach współpracy klienci flotowi Grupy Banku Pekao SA zyskają dostęp do atrakcyjnej oferty zakupu i finansowania samochodów z pełnej gamy marek należących do Volkswagen Group Polska: Volkswagen Samochody Osobowe, Volkswagen Samochody Dostawcze, Škoda, Seat, Cupra oraz Audi. Porozumienie przewiduje preferencyjne warunki dostawy samochodów osobowych oraz dostawczych oraz elastyczne formy finansowania – zarówno w formie leasingu, jak i najmu długoterminowego Car Fleet Management (CFM)” – czytamy w komunikacie.

Rozwiązanie jest skierowane do klientów flotowych, którzy poszukują kompleksowego finansowania oraz nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania taborem pojazdów.

„Rozwój oferty dla firm jest jednym z kluczowych kierunków strategii naszego banku. Współpraca z Volkswagen Group Polska pozwoli nam w ramach Grupy Banku Pekao SA wzmocnić ekosystem usług finansowych dla firm oraz zaoferować przedsiębiorstwom jeszcze bardziej kompleksowe rozwiązania w zakresie finansowania i zarządzania flotą pojazdów” – podkreślił wiceprezes Pekao SA nadzorujący Pion Bankowości Przedsiębiorstw Łukasz Januszewski, cytowany w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 352,23 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews