Bank Pekao chce obecnie skoncentrować się na określeniu sposobu swojego funkcjonowania w ramach Grupy PZU i ocenia, że „na dziś” w ramach Grupy nie ma uzgodnień dotyczących możliwości złożenia oferty na zakup akcji Santander Bank Polska, wynika z wypowiedzi prezesa Pekao Cezarego Stypułkowskiego.

„Bank niewątpliwie w dzisiejszych okolicznościach, biorąc pod uwagę zmiany, które mają miejsce i które są zapowiadane w strukturze Grupy PZU, której jesteśmy członkiem, najpierw musi dojść do określenia, powiedziałbym, podstawowych parametrów funkcjonowania i o lokacji kapitału w tej grupie. I to będzie wyznacznikiem ewentualnych możliwości akwizycyjnych po stronie takiego banku, jak nasz. W stanie na dzisiaj, biorąc pod uwagę skalę Santandera, prawdopodobieństwo tego, że akurat w tym momencie, w którym toczą się – jak rozumiem – rozmowy pomiędzy Erste i Santanderem, jest relatywnie niskie. Gdyby ta transakcja miała mieć miejsce w przyszłości, to bym tego nie wykluczył, ale w stanie na dzisiaj takich uzgodnień, przynajmniej wewnątrz grupowych, nie mamy” – powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.

Prezes ocenił, że zagraniczni inwestorzy w bankach „są dość kapryśni” – często dochodzi do ich zmiany.

„A my jesteśmy osadzeni na lokalnym gruncie i w naturalny sposób mamy większą skłonność do bycia blisko klientów, którzy operują na naszym rynku. W związku z tym uważam, że to stwarza wyjątkową okoliczność do tego, aby z klientami, którzy mogą być niezadowoleni lub zniechęceni lub mogą mieć jakieś wątpliwości – aby się do nich zbliżyć i zaoferować im po prostu dobrą polską usługę” – podkreślił Stypułkowski.

Wcześniej w tym tygodniu Banco Santander potwierdził, że prowadzi rozmowy z Erste Group Bank AG w sprawie potencjalnej sprzedaży 49% akcji Santander Bank Polska, ale podkreślił, że nie ma pewności, iż rozmowy te doprowadzą do osiągnięcia porozumienia. Banco Santander S.A. posiada 62,2% akcji Santander BP.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews