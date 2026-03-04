Pekao udostępniło klientom bankowości prywatnej i usługi Family Office platformę art bankingową Pekao Dimensions, która powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynkiem sztuki, poinformowali przedstawiciele banku. Ma ona łączyć edukację oraz dostęp do doradztwa partnerów zewnętrznych, którzy specjalizują się w zakresie sztuki. Platforma ma być odpowiedzią na potrzeby nie tylko początkujących, lecz również doświadczonych kolekcjonerów.

„Z naszych badań wynika, że klienci potrzebują takiej platformy. Wielu klientów wchodzi w etapy przekazywania majątków, uwalnia im się czas. I nawet jeżeli wcześniej inwestowali w sztukę, to korzystali z pomocy doradcy. Dziś przychodzą do nas i mówią, że chcą się tego nauczyć” – powiedział dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej Banku Pekao Michał Walęczak podczas spotkania prasowego.

Dyrektor podkreślił, że bank nie będzie pełnić roli edukatora, ale umożliwi swoim klientom skorzystanie z pomocy tzw. art concierge, czyli specjalisty, który zbada potrzeby klienta, a w dalszej kolejności pokieruje go do odpowiednich ekspertów, galerii, artystów czy instytucji.

Podczas konferencji Walęczak wskazał, że dzięki wspomnianej platformie oferta Banku Pekao stanie się bardziej kompletna, ponieważ wyraźnie widać wzrost zainteresowania rynkami prywatnymi, inwestycjami „z pasji” i światem sztuki.

Partnerem banku w tym przedsięwzięciu jest m.in. dom aukcyjny Desa Unicum.

„Od lat mówimy, że polska kultura potrzebuje instytucjonalnego mecenatu. Z odpowiedzią przyszedł Bank Pekao. Będziemy współpracować z klientami banku, klientami private bankingu, oferując nasze usługi: od prostego doradztwa przy zakupie pierwszego dzieła, ale również obsługę tych kolekcji poprzez usługi konserwatorskie, także przy wycenach dzieł sztuki, a nawet przy profesjonalnym transporcie dzieł” – powiedziała prezes Desa Unicum Agata Szkup.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 352,23 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews