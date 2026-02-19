Pekao ocenia, że dwucyfrowy wzrost portfela kredytowego banku w tym roku jest możliwy, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

„Nasza 'Pytia’ ekonomiczna stawia tezę, że to będzie dwucyfrowy [wzrost] dla rynku, a my nie chcemy być gorsi niż rynek” – powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej, pytany o możliwość dwucyfrowego wzrostu portfela kredytowego w br.

„Wierzę, że ten dwucyfrowy wynik jest możliwy” – dodał.

W prezentacji bank podał, że w 2025 r. odnotował wzrost kredytów ogółem o 8% r/r. Dwucyfrowa dynamika wzrostu została osiągnięta w kluczowych kredytach: pożyczkach gotówkowych +13% i kredytach MID+MŚP +13%, podkreślił bank.

Portfel kredytów detalicznych zwiększył się o 5%, w tym wzrost wolumenu pożyczek gotówkowych wyniósł 13% r/r przy 1,9 mld zł nowej sprzedaży netto w IV kw. 2025 r., a wzrost wolumenu kredytów hipotecznych 3,6% r/r przy 2,6 mld zł nowej sprzedaży hipotek w IV kw.

Wzrost salda kredytów korporacyjnych wyniósł ponad 11% r/r. Odnotowano silny wzrost kredytów dla przedsiębiorstw (MID+MŚP) o 13% r/r i rekordową sprzedaż nowych finansowań MID+MŚP: 23,7 mld zł (+18,2% r/r). Rekordowa była także akwizycja nowych klientów w segmencie MID: 1,1 tys pozyskanych nowych klientów, +26% więcej niż w 2024 r.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 352,23 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews