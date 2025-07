Pepco Group, po czerwcowej sprzedaży marki Poundland, skupia się na przyspieszeniu wzrostu przychodów, kontynuacji osiągniętego w III kw. roku obrotowego 2024/2025 (kwiecień-czerwiec) rozpędu i nie widzi większych problemów, które mogą się pojawić na horyzoncie, poinformował ISBnews prezes Pepco Group Stephen Borchert.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z III kw. i wzrostu LFL. Mamy uproszczoną strukturę, sprzedaż Poundland bardzo nam pomogła, żeby skupić się na silniejszym przyspieszeniu wzrostu przychodów. W naszej głównej marce Pepco osiągnęliśmy 1 mld euro przychodów, co było możliwe dzięki lepszej dostępności towarów, byciu liderem cenowym i poprawie oferty produktowej. Na tej podstawie czujemy się bardzo dobrze przygotowani także do tego kwartału i kontynuacji rozpędu, ale nie mogę podać prognoz” – powiedział Borchert w wywiadzie dla ISBnews.

„Jesteśmy blisko końca roku i jesteśmy przekonani, że mamy dobre podstawy do osiągnięcia wzrostu marży brutto – osiągnąwszy 2,4% wzrostu LFL w Pepco i 2,6% wzrostu w Nowej Grupie Pepco w III kw., a nasi konsumenci doceniają nasze propozycje. Nie mogę podać prognoz na IV kw. [r.obr.], ale jak dotąd jest dobrze i nie widzimy większych problemów, które mogą się pojawić” – dodał.

Zastrzegł, że nie może podać prognoz na kolejny rok obrotowy 2025/2026, ale ponownie podtrzymał prognozy tegoroczne, zakładające wzrost przychodów i bazowej EBITDA (MSSF 16) na wysokim, jednocyfrowym poziomie.

„Jeśli chodzi o kolejny rok, to nie mogę podać prognoz, ale w tym roku podtrzymujemy nasze założenia wysokiego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży i EBITDA i free cash flow ponad 200 mln euro. Jesteśmy w procesie transformacji, dlatego nie możemy podać prognoz, ale utrzymamy ten rozpęd, który osiągnęliśmy teraz. Zobaczymy, jak zakończy się ten rok i dopiero wtedy przedyskutujemy dalsze prognozy” – powiedział prezes.

Pepco Group odnotowała przychody 1 424 mln euro w III kw. roku obrotowego 2025 (kwiecień-czerwiec 2025), co oznacza wzrost o 2,7% r/r przy założeniu stałego kursu walutowego. W tym okresie przychody Nowej Grupy Pepco (Pepco i Dealz Poland, bez Poundland, sprzedanej 12 czerwca br.) wzrosły o 7,7% r/r do 1 078 mln euro. Przychody Nowej Grupy Pepco w ujęciu porównywalnym (LFL) wzrosły o 2,6% w III kw., w obu markach.

W okresie 9 miesięcy r.obr. 2025 (październik 2024 – czerwiec 2025) przychody Grupy ogółem wzrosły o 2,9% wg kursów stałych i spadły o 0,5% w ujęciu LfL do 4 763 mln euro; w przypadku Nowej Grupy Pepco było to odpowiednio: +8,7% i +2,4% do poziomu 3 431 mln euro.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco i Dealz. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews