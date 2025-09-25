Pepco Group skupia się obecnie na osiąganiu lepszej zyskowności i liczy, że wzrost całorocznego zysku netto znacząco przewyższy wzrost EBITDA w 2025 r., poinformował ISBnews prezes Stephan Borchert. Grupa jest przekonana co do kontynuacji pozytywnych wzrostów sprzedaży LfL także w 2026 r.

„Jesteśmy przekonani, że spełnią się nasze szacunki wyników w 2025 r., ale nie możemy podać więcej szczegółów. Jesteśmy na bardzo dobrej pozycji, żeby rosnąć jako Grupa zarówno w 2025 r., jak i w roku przyszłym. Nasza Grupa ma teraz bardzo silną pozycję do bycia jeszcze lepszą i rozwojową. Czujemy się bardzo silni i jesteśmy przekonani co do kontynuacji pozytywnych wzrostów LfL także w 2026 r.”- powiedział Borchert w wywiadzie dla ISBnews.

„Mocno skupiamy się też na wzroście marży netto, a także na elementach kosztowych, dlatego czujemy się dobrze przygotowani do przyszłego roku. Jesteśmy bardzo skoncentrowani na wskaźnikach na poziomie poniżej EBITDA w rachunku wyników. Pokazywaliśmy w przeszłości, że potrafimy przełożyć wzrost wyniku EBITDA na zysk netto. To jest coś, nad czym teraz pracujemy” – dodał.

Pepco Group ocenia, że przychody (z wyłączeniem Poundland) w roku obrotowym 2025 (trwającym do końca września br.) powinny przekroczyć 4,5 mld euro wobec 4,2 mld euro rok wcześniej oraz że wzrost bazowej EBITDA (MSSF 16) w ujęciu rocznym będzie na wysokim jednocyfrowym poziomie. Grupa spodziewa się też osiągnięcia solidnego zysku netto w roku obrotowym 2025 wobec 196 mln euro zysku za 9 miesięcy 2025 i 199 mln euro zysku w całym roku obrotowym 2024.

„Zrobiliśmy duży progres i po zmianach staliśmy się bardziej uproszczoną Grupą, skoncentrowaną na wyższych marżach dla marek Pepco i Dealz – z wyłączeniem segmentu FMCG – i to jest motorem naszej zyskowności. Decyzja, którą podjęliśmy rok temu, była słuszna i zapewnia 'Nowej Grupie Pepco’ stały wzrost przychodów, free cash flow i zysku netto. Nasze wyniki wyglądają dobrze i będą jeszcze lepsze, ze wzrostem bazowej EBITDA (MSSF 16) w ujęciu rocznym na wysokim jednocyfrowym poziomie w br.” – zaznaczył prezes.

Zwrócił także uwagę na bardzo dobry wzrost zysku netto. W Polsce Grupa zanotowała solidne wyniki, dzięki którym w trwającym II półroczu roku obrotowego 2025 osiągnięto pozytywną dynamikę LFL na poziomie +2,6%. Z kolei w Europie Zachodniej wzrost przychodów LFL był na poziomie +3,2% w trwającym II półroczu. Z wyłączeniem towarów szybkozbywalnych (FMCG) przychody LFL wzrosły o 15,6%.

„Widać, że po 9 miesiącach mieliśmy poziom taki jak w całym 2024 r. i to jest bardzo silny wzrost zysku, a wzrost całorocznego zysku netto znacząco przewyższy wzrost EBITDA. Mamy silny wzrost LfL w Polsce, co oznacza, że Polska wróciła na dawne tory, zaś w Europie Zachodniej nadal są silne wzrosty – z wyłączeniem towarów szybkozbywalnych (FMCG) przychody LFL wzrosły o 15,6%” – powiedział.

Prezes ocenił, że liczba otwarć w 2026 r. będzie oscylować wokół tegorocznych 248 sklepów netto, ale zaznaczył, że najważniejszy jest obecnie wzrost zyskowności.

„W tym roku będziemy kontynuować otwarcia nowych sklepów i szacujemy, że będzie to 248 netto. Nie mogę podać szacunków na kolejny rok, ale to będzie gdzieś w tych okolicach i jeśli popatrzeć na nasze plany wysokiego jednocyfrowego wzrostu przychodów, to jakąś część z tego wzrostu będą też stanowiły przychody z nowych otwarć” – powiedział prezes.

„Nadal mamy przestrzeń do otwierania nowych sklepów w CEE na rynkach, gdzie mamy dużo sklepów, ale też na rynkach, gdzie nie mamy ich tak dużo, ale mamy strategię dyscypliny kapitałowej i będziemy działać w sposób zrównoważony w zakresie nowych otwarć, żeby na koniec dnia nie zaszkodzić zyskowności, jaką sobie zakładamy” – podkreślił.

Zapowiedział, że w Polsce też będą otwierane nowe sklepy.

„Nie mogę podać dokładnej liczby, ale mamy silną wiarę co do rynku polskiego i jesteśmy bardzo zaangażowani w rozwój w Polsce. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego rozwoju w Polsce, gdzie przez jakiś czas mieliśmy negatywne dynamiki LfL, ale teraz to się odwróciło i idziemy w dobrym kierunku, ale nie chcę podawać żadnych prognoz” – powiedział ISBnews prezes.

Pytany o wejście na nowe rynki odpowiedział: „Nie mamy dużych planów co do ekspansji na nowych rynkach w tej chwili, ponieważ skupiamy się przede wszystkim na trwającej transformacji, a z progresu jesteśmy bardzo zadowoleni”.

„Mamy też dużo możliwości na naszych obecnych rynkach. Skupiamy się teraz bardziej na jeszcze większym ustabilizowaniu sytuacji Grupy. Widzimy możliwości rozwoju naszego konceptu na większym obszarze w Europie, ale w tej chwili nie mogę ogłosić żadnego wejścia na nowy, duży rynek” – zakończył.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco i Dealz. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews