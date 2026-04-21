PERN podpisał umowę z Energa Obrót na zakup energii elektrycznej na lata 2027-2028, podała spółka. Umowa o wartości ponad 200 mln zł zabezpiecza ciągłość i stabilność dostaw energii elektrycznej oraz wzmacnia bezpieczeństwo operacyjne w kolejnych latach, podkreślono.

Umowa przewiduje dostawy energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania kluczowej infrastruktury PERN. Zakontraktowana energia będzie wykorzystywana przede wszystkim do procesów tłoczenia i magazynowania ropy oraz paliw, a także do zasilania obiektów spółki na terenie całego kraju.

„Roczne zużycie energii elektrycznej w PERN przekracza 200 GWh. Spółka zarządza ponad 236 punktami poboru energii, co wymaga zapewnienia ciągłości dostaw oraz wysokiej niezawodności systemu. Konstrukcja kontraktu uwzględnia zarówno potrzeby operacyjne, jak i efektywność kosztową, a także umożliwia elastyczne zarządzanie wolumenami energii w zależności od bieżącego zapotrzebowania i sytuacji rynkowej” – czytamy w komunikacie.

„Konstrukcja kontraktu daje nam możliwość elastycznego dostosowywania zużycia wolumenów energii do rzeczywistego zapotrzebowania wynikającego ze zmiennej sytuacji rynkowej. Do budowy koszyka ceny energii elektrycznej wykorzystujemy wewnętrzne kompetencje, zaawansowane modele analizy rynku oraz mechanizmy zakupowe w oparciu o instrumenty giełdowe TGE. Dwuletnia perspektywa współpracy z Energa Obrót zwiększa możliwości planowania i pozwala skuteczniej zarządzać ryzykiem ceny” – dodał dyrektor Pionu Biznesu Ropa w PERN odpowiedzialny za obszar energetyki Rafał Jędrzejewski.

Zawarta umowa stanowi kolejny krok w budowie długoterminowego modelu zarządzania energią w PERN, opartego na bezpieczeństwie, elastyczności i optymalizacji kosztów, podsumowano.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

Źródło: ISBnews