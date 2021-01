PERN oddał do eksploatacji trzy kolejne zbiorniki paliwowe na ponad 50 tys. m3 w bazach w Emilianowie i Małaszewiczach, podała spółka. Obie inwestycje ukończone zostały przed czasem.

„Zbiorniki w Emilianowie i Małaszewiczach to element II etapu rozbudowy baz paliw, który należy do programu Megainwestycji PERN. Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m³, drugi etap to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m³, również w bazach w Koluszkach i Boronowie, gdzie inwestycje już są ukończone, a także w Rejowcu i Dębogórzu. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania etapu trzeciego. Warto zaznaczyć, że obie inwestycje wykonało polskie konsorcjum Naftoremont-Naftobudowa i Przedsiębiorstwo AGAT. Nasze inwestycje to nie tylko odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, ale także realne wsparcie dla polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców” – powiedział prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie.

W bazie w Małaszewiczach do eksploatacji trafił zbiornik o pojemności 32 tys. m³ , a w Emilianowie dwa zbiorniki po 10 tys. m³. Nowe zbiorniki zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych. Wykonawcą prac w obu lokalizacjach jest konsorcjum: Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo AGAT S.A. podano również.

Pojemność magazynowa bazy w Emilianowie wzrośnie do 143,5 tys. m3, a w Małaszewiczch do 116,5 tys. m3.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi wyciekami, każdy zbiornik jest otoczony ścianą osłonową, znajdującą się w odległości 2 m od płaszcza, oraz wyposażony w monitorowane podwójne dno, podała spółka

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,35 mld zł w 2019 roku.

Źródło: ISBnews