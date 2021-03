PERN rozstrzygnął postępowania przetargowe na rozbudowę pojemności magazynowych estrów wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) w bazach paliw w Nowej Wsi Wielkiej oraz Rejowcu, podała spółka. Łącznie przybędzie 1250 m3 pojemności oraz instalacja do rozładunku FAME z transportu kolejowego.

W Nowej Wsi Wielkiej do magazynowania estrów zostanie przystosowanych pięć nowych zbiorników o łącznej pojemności 500 m3. Dzięki tej inwestycji w bazie paliw nr 2 zdolności magazynowe w sektorze biokomponentów do oleju napędowego wzrosną do 1500 m3, poinformowano.

W Rejowcu zakres prac będzie obejmował dostosowanie do magazynowania estrów trzech zbiorników o łącznej pojemności 750 m3 oraz budowę instalacji do rozładunku FAME z transportu kolejowego. Ta inwestycja umożliwi zmagazynowanie w bazie paliw nr 4 łącznie 1750 m3 estrów, wynika także z materiału.

„Realizacja tych inwestycji ma na celu dostosowanie zdolności magazynowych i technologicznych do warunków rynkowych. Dodatkowo unowocześniamy fronty autocysternowe, co poprawia komfort kierowców, skraca czas ich obsługi, a także umożliwia bezpośrednie dozowanie biokomponentów i dodatków firmowych podczas załadunku autocystern. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wypełniających obowiązek NCW” – powiedział dyrektor pionu technicznego PERN Paweł Wysocki, cytowany w komunikacie.

Rosnąca konsumpcja biokomponentów powoduje konieczność dostosowania logistyki i infrastruktury, do zapewnienia możliwości ich dodawania do paliw ciekłych i magazynowania. Dlatego PERN prowadzi złożony program modernizacyjny baz paliw, który poprzez zwiększenie pojemości magazynowej wspomaga realizację NCW, zaznaczono.

Trwa rozbudowa pojemności na biokomponenty w 6 kolejnych lokalizacjach. W tym roku zakończy się również obecnie trwająca rozbudowa pojemności do magazynowania estrów o 2800 m3 w pięciu bazach paliw: w Koluszkach, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach i Małaszewiczach. Dodatkowo o 300 m3 zwiększy się pojemność do magazynowania bioetanolu w Nowej Wsi Wielkiej, podsumowano.

PERN podkreślił również, że Rejowiec to kolejna z lokalizacji spółki, w której klientom zostanie udostępniona możliwość transportu kolejowego biokomponentów, jako alternatywy dla obecnie funkcjonującego – samochodowego. Planowo jeszcze w tym roku będzie można skorzystać z takiej formy dostaw biokomponentów w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej (estry oraz bioetanol) oraz właśnie w Rejowcu.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,35 mld zł w 2019 roku.

Źródło: ISBnews