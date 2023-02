Naftoport z Grupy PERN podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na rozbudowie terminalu o nowe głębokowodne stanowisko przeładunków ropy naftowej i produktów naftowych, podał PERN. Umowa obejmuje także pozyskanie wszystkich decyzji formalnoprawnych łącznie z pozwoleniem na budowę. To ważny kamień milowy na drodze do zwiększenia przepustowości Naftoportu, a tym samym wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, podkreślono.

„Obecna sytuacja międzynarodowa w sposób radykalny przemodelowała architekturę dostaw surowców do Europy, w tym także do Polski. Naszymi naftowymi oknami na świat są Naftoport i terminal paliwowy w Dębogórzu – one dziś wychodzą na pierwszy plan w agendzie bezpieczeństwa surowcowego Polski, bo umożliwiają skuteczne dostawy ropy naftowej i paliw drogą morską” – powiedział prezes Paweł Stańczyk, cytowany w komunikacie.

Po rozbudowie, terminal Naftoport uzyska kolejne, szóste już stanowisko, w tym drugie przystosowane do przyjmowania wielkich zbiornikowców oceanicznych klasy VLCC (o długości ponad 300 m i szerokości do 60 m, przy ich zanurzeniu ograniczonym do 15 m). To przekłada się na maksymalną partię ładunkową wielkości ok. 180 tys. ton. Praktyczne możliwości technologiczne nowego stanowiska to około 9 mln t rocznie, podano także.

„Naftoport w okresie 5 lat podwoił wolumen wykonywanych przeładunków. Na ten rok zakładamy dalsze, bardzo znaczące zwiększenie obrotów, a dalej – utrzymanie tak wysokiego poziomu na przestrzeni dekad. Głównym celem inwestycji jest wzmocnienie pewności ciągłości operacyjnej oraz pełnej dostępności Naftoportu dla zgłaszanych dostaw surowcowych” – dodał prezes Naftoportu Andrzej Brzózka.

Projekt stanowiska zostanie wykonany przez firmę PPBH Aquaprojekt z Gdańska. Realizacja prac projektowych i całego przedsięwzięcia prowadzona jest przy współudziale Zarządu Portu Morskiego Gdańsk.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

Źródło: ISBnews