Pesa Bydgoszcz podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dostawę 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) Elf 2 wartą ponad 142 mln zł, podał zamawiający.

„Co najmniej 240 miejsc siedzących, defibrylator, klimatyzacja, biletomaty, system informacji pasażerskiej, Wi-Fi czy monitoring. To charakterystyka każdego z czterech fabrycznie nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które trafią na tory naszego regionu. […] Wykonawcą pociągów, z dobrze znanej w Wielkopolsce rodziny pojazdów Elf II, jest firma Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna. Kolejne Elfy, mogące rozwinąć prędkość do 160 km/h, przeznaczymy do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” – czytamy w komunikacie.

Według umowy, wykonawca ma dostarczyć pojazdy w dwóch etapach – pierwsze dwa pociągi mają trafić do Wielkopolski w terminie do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kolejne dwa w ciągu 34 miesięcy, podano także.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.

