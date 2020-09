Koleje Dolnośląskie i Pesa Bydgoszcz podpisały umowę na dostawę 5 nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) za 145 mln zł, podał producent. Elfy 2 pojawią się na dolnośląskich torach za dwa lata.

„Koleje Dolnośląskie to jeden z symboli sukcesu przewozów regionalnych w Polsce. Jesteśmy dumni z tego, że Pesa, dzięki dostarczanym pojazdom, może być częścią tego sukcesu. Elfy2, które dostarczymy KD, to nowoczesne, dobrze zaprojektowane pojazdy, które będą wyprodukowane w oparciu o nasze najlepsze doświadczenia i innowacyjne rozwiązania. Jestem przekonany, że pasażerowie, jak i obsługa pociągów, będą z nich zadowoleni. Ta umowa to wspaniałe, jubileuszowe zwieńczenie 15-lecia współpracy Pesa z dolnośląskimi kolejami” – powiedział prezes Krzysztof Zdziarski, cytowany w komunikacie.

Zamówione przez Samorząd Dolnego Śląska Elfy2 to pojazdy pięcioczłonowe, dedykowane do ruchu regionalnego z prędkością maksymalną do 160 km/h. Mają ponad 90 metrów długości, 286 miejsc siedzących, a w sumie mogą jednocześnie przewieźć prawie 500 pasażerów.

Wartość zamówionych w Pesa Bydgoszcz pociągów to 145 mln zł. Przewoźnik sfinansuje je częściowo wkładem własnym, pozyskanym z kredytu inwestycyjnego, a część środkami unijnymi w ramach umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Nowe pociągi pojawią się na dolnośląskich torach za 22 miesiące. Przez okres trwałości projektu dedykowane będą do obsługi Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego i realizować połączenia na dwóch liniach: Oleśnica – Wrocław Główny – Siechnice – Jelcz-Laskowice oraz Wrocław Główny – Wrocław Wojnów – Jelcz-Laskowice, podano także.

Pesa dostarczyła do tej pory prawie 200 elektrycznych zespołów trakcyjnym, w tym 42 Elfy2, czyli enty najnowszej generacji produkowane w Bydgoszczy. W tej chwili spółka realizuje produkcję Elfów2 dla Kolei Wielkopolskich i Małopolskich, przypomniano w komunikacie.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.

Źródło: ISBnews