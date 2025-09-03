Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał umowę z Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz na realizację projektu, który dotyczy zwiększenie mocy produkcyjnych Pesy w produkcji pojazdów napędzanych wodorem, podał Fundusz. Dzięki umowie spółka otrzyma ponad 53 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 163 mln zł.

Projekt zakłada wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych w latach 2019-2023, dzięki którym powstał prototyp pierwszej w Polsce lokomotywy manewrowej z napędem wodorowym. Teraz spółka Pesa zwiększy moce produkcyjne, aby rozpocząć seryjną produkcję pojazdów tego typu, wyjaśniono w komunikacie.

„Dzięki wsparciu naszych inwestycji przez NFOŚiGW możemy szybciej i lepiej przygotować firmę do realizacji zamówień na wodorowe lokomotywy manewrowe. Zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych obserwujemy coraz większe zainteresowanie operatorów kolejowych i firm bezemisyjnymi pojazdami. Nasza wodorowa lokomotywa, której zaletą jest redukcja emisji CO2 i hałasu, doskonale wpisuje się w potrzeby portów, terminali przeładunkowych i przewoźników, którzy chcą świadczyć przyjazne środowisku przewozy kolejowe” – powiedział wiceprezes Pesy Robert Tafiłowski, cytowany w komunikacie.

W ramach inwestycji powstanie kompleksowa infrastruktura produkcyjna w Bydgoszczy – hala montażu i hala magazynowa typu cross-dock o łącznej powierzchni ponad 15 000 m2, a także zostaną wdrożone nowoczesne systemy zarządzania łańcuchami dostaw i kolejkowania. Realizacja projektu potrwa do czerwca 2026 r. i pozwoli na utworzenie 24 nowych miejsc pracy, podano także.

W okresie trwałości przedsięwzięcia Pesa planuje wyprodukowanie i sprzedaż 25 lokomotyw wodorowych. Będą to pierwsze w Europie seryjnie produkowane lokomotywy manewrowe zasilane zielonym lub niskoemisyjnym wodorem, dodatkowo wyposażone w system autonomicznego wykrywania przeszkód na torze, zakończono w informacji.

Pesa Bydgoszcz to największy polski producent pojazdów szynowych, obecny nie tylko w Polsce, ale też w wielu krajach Europy, a także w Azji i Afryce. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Grupa Polski Fundusz Rozwoju, posiadająca ponad 99% akcji spółki.

Źródło: ISBnews