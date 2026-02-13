Pesa podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę o dofinansowanie na opracowanie pierwszego w Polsce pasażerskiego pojazdu wodorowego z dodatkowym zasilaniem z sieci trakcyjnej, kwotą 36,16 mln zł, podała spółka.

Projekt pt. „Realizacja przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego dotyczącego opracowania i budowy demonstratora wodorowego pojazdu pasażerskiego z dodatkowym zasilaniem z sieci trakcyjnej” jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w ramach programu „Wodoryzacja gospodarki”.

Celem projektu jest budowa pojazdu typu HEMU (Hydrogen Electric Multiple Unit). To innowacja w skali kraju – pociąg będzie posiadał potrójne źródło zasilania: z trakcji elektrycznej (pantograf), ogniw wodorowych oraz baterii. Taka konfiguracja pozwoli na:

– Nieograniczoną elastyczność: Pociąg może obsługiwać trasy mieszane (zelektryfikowane i niezelektryfikowane) bez konieczności przesiadek.

– Optymalizację kosztów: Dzięki systemowi sterowania opracowanemu przez Pesa, pojazd będzie wybierał najbardziej efektywne źródło energii, redukując zużycie wodoru na odcinkach z siecią trakcyjną.

– Walkę z wykluczeniem komunikacyjnym: Idealne rozwiązanie dla 40% linii kolejowych w Polsce, które nie są zelektryfikowane, m.in. w regionach turystycznych, jak Karpacz czy Półwysep Helski, wymieniono w materiale.

„Od 2019 roku konsekwentnie budujemy wodorowy ekosystem. Nasza lokomotywa manewrowa przeszła już testy i certyfikację, budząc zainteresowanie m.in. w Szwecji czy w Grupie KGHM i Orlen. Teraz robimy kolejny krok – pojazd pasażerski HEMU. Dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW stworzymy technologię, która całkowicie eliminuje emisję CO2 na trasach lokalnych, oferując pasażerom ciszę i komfort, a przewoźnikom wydajność, której nie dają same baterie” – powiedział wiceprezes zarządu Pesa Bydgoszcz Robert Tafiłowski, cytowany w komunikacie.

„To pierwsze w kraju rozwiązanie łączące napęd wodorowy z możliwością zasilania z sieci trakcyjnej, a więc elastyczne i gotowe do wdrożenia w różnych warunkach infrastrukturalnych. Inwestujemy nie tylko w pojazd, ale w kompetencje i technologie, które mogą stać się polską specjalnością w obszarze zeroemisyjnego transportu” – dodała prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.

Źródło: ISBnews