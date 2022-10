PKP Intercity zawarło z Pesą Bydgoszcz umowę na zakup 16 nowych lokomotyw elektryczno-spalinowych, wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania. Wartość zamówienia to 554,6 mln zł, podało Ministerstwo Infrastruktury. Hybrydowe lokomotywy będą pierwszymi tego typu pojazdami w parku taborowym przewoźnika.

„Podpisana dzisiaj umowa na zakup 16 nowych lokomotyw hybrydowych to duży krok w dalszym wzmacnianiu naszego parku taborowego. Będą to pierwsze tego typu pojazdy we flocie PKP Intercity i znacząco zwiększą one nasze możliwości eksploatacyjne. Inwestujemy w różne typy lokomotyw, aby jak najlepiej wykorzystywać możliwości sieci kolejowej w Polsce” – powiedział prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

Umowa podpisana przez przewoźnika z bydgoskim producentem obejmuje dostawę pojazdów o maksymalnej prędkości 160 km/h w trakcji elektrycznej i o prędkości do 120 km/h w trakcji spalinowej. Ponadto kontrakt obejmuje świadczenie usług ich utrzymania przez co najmniej 60 miesięcy, a także naprawy gwarancyjne.

W ramach kontraktu Pesa ma dostarczyć lokomotywy w terminie do 48 miesięcy od podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszej z nich ma zostać zrealizowana nie później niż w ciągu 30 miesięcy. PKP Intercity planuje w pierwszej kolejności 6-miesięczną eksploatację obserwowaną pierwszego pojazdu. Na tej podstawie możliwe będzie wprowadzenie ewentualnych poprawek technicznych i udoskonaleń przed obiorem kolejnych pojazdów, podano także.

Resort przypomina, że podpisana dziś umowa to kolejny przykład współpracy pomiędzy Pesą a PKP Intercity. W ramach realizowanej strategii inwestycyjnej PKP Intercity spółki podpisały już umowy o łącznej wartości 2,95 mld zł. W ubiegłym miesiącu spółki podpisały warty 376 mln zł kontrakt na naprawę 59 wagonów serii 152A i 154A. W ramach realizowanych obecnie umów narodowy przewoźnik odebrał już od Pesy 116 zmodernizowanych wagonów typu 111A-20. Do parku taborowego spółki dołączy jeszcze 9 takich pojazdów. Zakończenie ich odbiorów planowane jest w II kwartale 2023 roku, a wartość całego kontraktu wynosi 540,4 mln zł.

W bydgoskich i mińskich zakładach modernizowane są również składy ED74. Do tej pory spółka odebrała 8 z 14 pojazdów. Wartość całego zamówienia wynosi 275 mln zł, a ostatni zmodernizowany pojazd trafi do PKP Intercity w 2023 r. Pod koniec 2020 r. PKP Intercity odebrało ostatnie ze 125 wagonów, które dla przewoźnika zmodernizowała Pesa. Tym samym zrealizowana została warta blisko 470 mln zł umowa. Z nowoczesnych wagonów korzystają pasażerowie w całej Polsce. Podobnie jak z wielofunkcyjnych wagonów COMBO, wymieniono.

Kontrakt na 16 lokomotyw spalinowo-elektrycznych jest kolejnym elementem programu inwestycyjnego „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, w ramach którego do 2030 roku spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.

Źródło: ISBnews