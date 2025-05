Pesa Bydgoszcz zawarła umowę na dostawę pięciu spalinowych zespołów trakcyjnych (SZT) dla województwa opolskiego za 36 mln zł/szt., podali producent i Urząd Marszałkowski. Umowa przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejne dziesięć pojazdów, w związku z czym całkowity koszt inwestycji może wynieść ponad 543 mln zł. Dostawa pierwszych pięciu składów ma nastąpić do 34 miesięcy od podpisania umowy, czyli do marca 2028 r.

„Pociągi będą rozwijać maksymalną prędkość 120 km/h i będą miały homologację na wjazd do Czech, co otwiera nowe możliwości połączeń międzynarodowych. Każdy skład pomieści 219 pasażerów, w tym 100 miejsc stojących, zapewniając dużą przestrzeń podróżnym. Wyposażone będą w najnowocześniejsze silniki spalinowe produkcji Rolls-Royce Solution, ktre są przystosowane do zasilania ekologicznym paliwem syntetycznym biodiesel. Silniki spełniają najwyższe normy emisji spalin Stage V lub wyższe” – czytamy w komunikacie.

„Doskonale sprawdzają się już w czeskich kolejach. Województwo opolskie otrzyma nowy produkt, który będzie zachęcał do korzystania z kolei, natomiast Pesa będzie mogła rozwijać się dalej, produkując jedne z najnowocześniejszych pojazdów zasilanych ekodieslem. Pojazdy spełniają najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin, a ich przemyślana budowa zapewnia komfort i oszczędność energii. Są wyprodukowane w technologii spawania laserowego, konstrukcje są lżejsze, co oznacza, że pojazd jest bardziej energooszczędny. Skład jest dostosowany dla osób z ograniczoną sprawnością, przestrzenie są ergonomiczne. Jest bardzo przyjazny wewnątrz i bardzo designerski na zewnątrz” – dodał wiceprezes Pesy Jacek Rudewicz, cytowany w materiale.

Jak informuje producent, PESA 231M to nowoczesny, dwuczłonowy pojazd spalinowy, wyznaczający nowe standardy w swojej kategorii. Projekt pojazdu oparty jest na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych modułowej platformy oraz doświadczeniach eksploatacyjnych pojazdów spalinowych LINK, projektu i produkcji Pesa Bydgoszcz. Spółka jest w trakcie realizacji umowy ramowej na dostawę 160 sztuk tożsamych pojazdów dla Kolei Czeskiej, a także Kolei Mazowieckich oraz Kolei Dolnośląskich.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.

Źródło: ISBnews