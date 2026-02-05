Pesa Bydgoszcz zawarła umowę na dostawę sześciu pociągów Elf 3.0 dla województwa opolskiego za 323 mln zł, podali producent i Urząd Marszałkowski. Umowa przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejne 12 pojazdów. Pierwsze pojazdy mają wyjechać na tory województwa w 2029 roku.

„Nowe pociągi będą osiągały maksymalną prędkość 160 km na godzinę. Zostaną wyposażone w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, rejestracji parametrów i monitorowania wnętrza pojazdu. Ich lekka, ale wytrzymała konstrukcja skorupowa gwarantuje bezpieczeństwo podróżnych i pozwoli ograniczyć codzienne koszty eksploatacji” – czytamy w komunikacie.

„To kolejny kontrakt, który pozwala nam dostarczyć do regionu sprawdzoną technologię w nowej, dłuższej konfiguracji. Realizacja zamówienia na 14 pojazdów Elf 3.0 sprawia, że dobrze znamy wzajemne oczekiwania i specyfikę łódzkiej kolei. Dzięki temu te nowe jednostki będą w pełni spójnym i efektywnym uzupełnieniem floty województwa” – powiedział prezes Pesy Krzysztof Zdziarski, cytowany w materiale.

W połowie tego roku do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej trafi 14 pociągów Elf 3.0, zamówionych przez Urząd Marszałkowski.

Koszt zakupu 6 nowych pociągów to ponad 323 mln zł. 220 mln zł pochodzić będzie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.

Źródło: ISBnews