Polregio podpisało z Pesą Bydgoszcz umowę na zakup 6 jednostek ELF 3.0 za 214,8 mln zł netto, z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejne 16 pojazdów, podał producent. Składy pojawią się na torach w połowie 2029 r.

„Dzisiejsza umowa to kolejny ważny krok w kierunku wzmocnienia i odmłodzenia floty Polregio. Pojazdy będą nowoczesne, ekologiczne i komfortowe, a pierwsi podróżni skorzystają z nich za niecałe trzy lata. Nowy tabor to dla nas nie tylko kwestia poprawy warunków podróży dla pasażerów, ale także istotny element zwiększający atrakcyjność naszej oferty w kolejnych samorządowych postępowaniach na obsługę połączeń w regionach” – powiedział prezes Polregio Andrzej Pawłowski, cytowany w komunikacie.

Nowe pojazdy będą kierowane do obsługi połączeń regionalnych i aglomeracyjnych. Ostateczny przydział jednostek będzie uzależniony od potrzeb przewozowych oraz warunków realizacji umów z organizatorami publicznego transportu zbiorowego.

„Przystępujemy do realizacji zamówienia, które wpisuje się w konsekwentny rozwój całej naszej oferty taborowej. Generacja Elf 3.0 stanowi naturalną ewolucję naszych pojazdów regionalnych, łącząc ekologię z wysoką efektywnością eksploatacyjną. Zależy nam na dostarczeniu przewoźnikowi rozwiązań, które realnie podniosą jakość przewozów pasażerskich w regionach. Projekt obejmuje sześć jednostek podstawowych z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejne 16 w ramach opcji” – dodał prezes Pesy Krzysztof Zdziarski.

Finalne decyzje w tym zakresie przewoźnik uzależnia od otrzymania dofinansowania w ramach unijnego programu FEnIKS. Rozstrzygnięcia w tej sprawie powinny zapaść jeszcze w tym roku. Jeśli Polregio zdecyduje się na zamówienie kolejnych składów, producent będzie miał niecałe trzy lata na ich dostawę, uzupełniono.

„Nowe, trzyczłonowe jednostki będą oznaczać sporą zmianę jakościową dla podróżnych. Składy będą klimatyzowane, wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej oraz gniazdka elektryczne i porty USB. Na pokładzie podróżni skorzystają z bezprzewodowego internetu. W każdym z pojazdów znajdzie się miejsce na co najmniej 5 rowerów. Dostępny będzie też defibrylator. Każda jednostka pomieści co najmniej 310 pasażerów, w tym 190 na miejscach siedzących. Dzięki tzw. trakcji wielokrotnej, w razie prognozowanej zwiększonej frekwencji, pojazdy będzie można złączyć. Wszystkie EZT-y będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście i wyjście z pociągu ułatwią pochylnie lub windy, a na pokładzie dostępne będą miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Specjalnie dostosowane będą także toalety” – czytamy także.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru. Należy do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Polregio to największy pasażerski przewoźnik w Polsce, który w 2025 r. miał ok. 103 mln pasażerów. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

Źródło: ISBnews