Pfeifer & Langen Polska, który w 2023 roku przeznaczył ponad 300 mln zł na inwestycje, remonty i projekty rozwojowe, planuje wydatkować w tym roku na rozwój podobną kwotę, poinformował ISBnews dyrektor ds. Utrzymania Ruchu i Energetyki Pfeifer & Langen Polska Jacek Grochowiecki.

Priorytetem dla spółki jest transformacja energetyczna i i rozwój nowoczesnych technologii, bo konsumenci oczekują żywności produkowanej według zasad zrównoważonego rozwoju.

„W roku 2023 wydaliśmy około 300 mln zł na inwestycje, remonty i inne projekty rozwojowe. W tym roku planowany budżet na inwestycje będzie na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego. Ponad 80% kosztów to zakończenie budowy kotłowni gazowych w cukrowniach w Wielkopolsce oraz sieci gazowej. Pozostała część budżetu to inwestycje związane z poprawą efektywności procesów produkcyjnych” – powiedział Grochowiecki w wywiadzie dla ISBnews.



„Planując projekty, również inwestycyjne, każdorazowo analizujemy je pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednym z głównych celów jest zmniejszanie oddziaływania na środowisko przyrodnicze, czego oczekują konsumenci cukru. W tym roku będziemy realizować cały szereg projektów związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych pod kątem zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenia emisji CO2” – dodał.

Najważniejszą inwestycją w ub.r. była budowa trzech elektrociepłowni gazowych w cukrowniach wielkopolskich, które mają zostać uruchomione w tym roku. W Glinojecku zmodernizowano istniejącą elektrociepłownię, by zmniejszyć zużycie węgla. W tej największej cukrowni Pfeifer & Langen Polska trwały również prace nad pierwszym etapem budowy farmy fotowoltaicznej.

Dyrektor powiedział też ISBnews, że prace inwestycyjne nad budową farmy fotowoltaicznej w Glinojecku przebiegają zgodnie z planem.

„Zakończona jest faza projektowa, uzyskanie pozwoleń oraz dostawy głównych elementów. W tej chwili przewidujemy uruchomienie farmy fotowoltaicznej zgodnie z planem – w miesiącach letnich” – dodał.

Rok 2023 był dla firmy intensywny – prowadzono ponad 230 projektów, w tym projektów inwestycyjnych. Każdy z nich – począwszy od tych realizowanych w procesie produkcji buraka cukrowego, po logistykę i transport gotowych produktów wpisywał się w strategię wdrażania rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Cukrownie przeprowadzały również cykliczne remonty. Na wszystkie projekty przeznaczono ponad 300 mln zł, podała wcześniej spółka.

W ramach Grupy Pfeifer & Langen Polska produkcję cukru w Polsce prowadzą cztery cukrownie: w Środzie Wlkp., Gostyniu, Miejskiej Górce i w Glinojecku. Zakłady te skupują buraki wyłącznie od polskich plantatorów, swoje produkty sprzedają m.in. pod marką Diamant.

