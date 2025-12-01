Polski Fundusz Rozwoju (PFR) uruchomił Centrum Kompetencji AI – inicjatywę, która w jednym miejscu łączy edukację, doradztwo technologiczne, akcelerację biznesową oraz wsparcie wdrożeń sztucznej inteligencji, poinformował prezes PFR Piotr Matczuk.

„Sztuczna inteligencja staje się fundamentem nowoczesnej gospodarki, a jej wdrożenie przestaje być opcją – staje się koniecznością. Uruchamiając Centrum Kompetencji AI, tworzymy przestrzeń, która pozwoli polskim firmom nie tylko nadążać za globalnymi zmianami, ale realnie je współtworzyć. Naszym celem jest wzmocnienie autonomii technologicznej i budowa przewag konkurencyjnych, które będą napędzać rozwój Polski w najbliższej dekadzie” – powiedział Matczuk, cytowany w komunikacie.

„Celem programu jest pomoc polskim firmom w świadomym, odpowiedzialnym i efektywnym wykorzystaniu AI. To inwestycja w suwerenność technologiczną oraz wzmocnienie pozycji Polski jako regionalnego lidera innowacji” – dodano w materiale.

Centrum Kompetencji AI zostało zaprojektowane tak, aby wspierać zarówno firmy rozpoczynające dopiero transformację cyfrową, jak i te, które chcą rozwijać zaawansowane technologie oparte na AI. Program tworzą cztery filary zróżnicowane pod względem odbiorców i ich potrzeb: edukacja i kompetencje, platforma wdrożeniowa, akceleracja, ekosystem innowacji, wymieniono także.

„Program wspiera również rozwój startupów i scale-upów poprzez łączenie ich z funduszami VC i PE oraz z korporacjami poszukującymi innowacji AI. Centrum Kompetencji AI to ważny krok w budowaniu silnego ekosystemu innowacji – łączącego edukację, doradztwo technologiczne, kapitał oraz dostępne narzędzia AI w jednym miejscu” – czytamy dalej.

