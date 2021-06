Dziewiętnaście projektów fotowoltaicznych Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wygrało aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE) do 1 MW, podała spółka. W ramach przedsięwzięcia, obok elektrowni słonecznych powstanie infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy.

Wszystkie instalacje zostaną zbudowane z wykorzystaniem nowoczesnych modułów fotowoltaicznych, których parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce, zastrzeżono.

„Sukces PGE, to kolejny ważny krok na drodze do realizacji naszych planów inwestycyjnych związanych z rozwojem sektora OZE w grupie kapitałowej PGE. Co ważne, instalacje fotowoltaiczne będziemy budować nie tylko w ramach systemu aukcyjnego, ale również w oparciu o długoterminowe kontrakty na sprzedaż energii elektrycznej (PPA). Na początku czerwca podpisaliśmy w tej sprawie m.in. siedmioletnią umowę z PGE Polską Grupą Energetyczną, która kupi od nas bezpośrednio energię pochodzącą z elektrowni fotowoltaicznych o mocy 25 MW” – powiedział prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z programem PV, Grupa PGE zamierza uruchomić w ciągu dekady nawet 3 GW mocy w instalacjach słonecznych i umocnić się na pozycji lidera rynku OZE w kraju. Spółka zabezpieczyła już na ten cel ponad 2 500 ha gruntów, na których będzie można postawić farmy PV o łącznej mocy ok. 2 GW, podano również.

Organizowana przez URE aukcja skierowana była do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wiatrowych na lądzie o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW. Zwycięzcami zostały podmioty, które zaoferowały cenę sprzedaży energii elektrycznej na poziomie nie wyższym niż 253,37 zł/MWh, otrzymując w zamian gwarancję, że w ujęciu realnym cena ta nie zmieni się w całym piętnastoletnim okresie wsparcia. W przypadku projektów PV Grupy PGE chodzi o lata 2023-2037, podkreślono.

Należąca do grupy kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię odnawialną wynosi 2 326,25 MW. W zeszłym roku spółka uruchomiła cztery instalacje słoneczne: PV Lesko, PV Bliskowice oraz PV Lutol 1 i PV Lutol 2, podsumowano.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews