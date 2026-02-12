PGE Dystrybucja – spółka z Grupy PGE – pozyskała 46,35 mln zł dofinansowania ze środków Funduszu Modernizacyjnego na modernizację i budowę stacji elektroenergetycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, podała spółka. Inwestycje przyczynią się do podniesienia pewności zasilania odbiorców, rozwoju elektromobilności oraz umożliwią przyłączanie do sieci elektroenergetycznych nowych podmiotów. Całkowite koszty realizacji zadań to 95 mln zł.

Środki zostaną przeznaczone na zadania w ramach projektu „Budowa i przebudowa stacji elektroenergetycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu rozwoju elektromobilności”.

„Inwestycja w Ostrowcu Świętokrzyskim to przykład modernizacji sieci dystrybucyjnej dokładnie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Budowa nowego GPZu oraz przebudowa istniejącej stacji znacząco zwiększą przepustowość i elastyczność układu zasilania miasta i okolic. Umożliwią także przyłączanie nowych odbiorców, źródeł OZE oraz infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. To realne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu i kolejny krok w kierunku nowoczesnej, odpornej sieci dystrybucyjnej” – powiedział prezes PGE Dystrybucja Jacek Drozd, cytowany w komunikacie.

Zadania będą realizowane przez skarżyski Oddział PGE Dystrybucja w latach 2026-2029. Projekt obejmuje dwa kluczowe zadania: budowę GPZ Ostrowiec 4 oraz przebudowę GPZ Ostrowiec 1.

W ramach prac związanych z GPZ Ostrowiec 4 wykonane zostaną prace związane m.in. z postawieniem nawiązań do rozdzielni napowietrznej 110 kV, montażem dwóch transformatorów 110/15 kV. Wybudowana zostanie wnętrzowej 32-polowej rozdzielni 15 kV w izolacji powietrznej. Najważniejszymi elementami przebudowy GPZ Ostrowiec 1 jest wymiana rozdzielni wnętrzowej na nową 36-polową, a także dostarczenie 2 nowych transformatorów o mocy 25 MVA każdy. Dodatkowo wzmocnione zostaną narzędzia oparte na automatyce EAZ, która jest związana z obszarami zabezpieczeń, sterowania oraz nadzoru, wymieniono w materiale.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Obsługuje blisko 5,8 mln klientów. Dysponuje 19,1 GW mocy zainstalowanej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 64,48 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews