PGE Dystrybucja – spółka z Grupy PGE – podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) siedem nowych umów o wartości dotacji prawie 1,4 mld zł, co przyczynia się do realizacji szerokiego programu modernizacji sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich, podała spółka.

Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności spółka zwiększy możliwości przyłączania nowych instalacji OZE, a także wdroży inteligentne rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii, podano. Środki są przyznane w ramach inwestycji G1.2.4 „Budowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarach wiejskich w celu umożliwienia przyłączenia nowych źródeł OZE”.

„Stawiamy kolejny krok na ścieżce modernizacji polskiej energetyki, modernizacji polskich sieci elektroenergetycznych. Podpisujemy umowę na kwotę 1,4 mld zł dofinansowania budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych z PGE Dystrybucja SA w Polsce Centralnej i Wschodniej. Wzmocnienie elastyczności i poprawa bilansowania są niezwykle ważne, by obniżać koszty energii i zwiększać odporność sieci między innymi na warunki atmosferyczne” – powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, cytowana w komunikacie.

„Siedem podpisanych umów obejmuje wszystkie siedem oddziałów PGE Dystrybucja. Trwający rozwój i modernizacja sieci to dla nas zadanie priorytetowe. Nie da się mówić o bezpiecznych i stabilnych dostawach energii elektrycznej bez ciągłej rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej. Zagwarantowane w ramach umów z NFOŚiGW środki przeznaczymy na modernizację i budowę 504 stacji wszystkich napięć, modernizację i budowę ponad 177 km linii dystrybucyjnej oraz na instalację blisko 58 tysięcy sztuk liczników zdalnego odczytu” -dodał prezes zarządu PGE Dystrybucja Jacek Drozd.

Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej na terenie każdego oddziału spółki ma na celu stworzenie warunków do przyłączania jednostek wytwarzania energii z OZE. Potencjał dostępnej mocy przyłączeniowej dla nowych źródeł OZE wyniesie po realizacji zadań dodatkowe 541 MW, co stanowi kolejny krok w stronę efektywnego wykorzystywania energii generowanej przez odnawialne źródła, podano.

„Sieci elektroenergetyczne w Polsce wymagają modernizacji na masową skalę. Dofinansowując projekty rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnych, nadrabiamy systemowe, wieloletnie opóźnienia w inwestycjach infrastrukturalnych. Dzisiejsza umowa z PGE umożliwi przyłączenie ponad 540 megawatów nowej mocy dla odnawialnych źródeł energii. Dzięki tym inwestycjom poprawi się jakość i stabilność zasilania w wielu regionach kraju. Dla mieszkańców oznacza to bardziej niezawodne dostawy energii i większe bezpieczeństwo energetyczne na co dzień” – podkreśliła prezes zarządu NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

W ramach podpisanych umów zostaną wykonane i zmodernizowane odcinki linii kablowych (ułożonych pod powierzchnią ziemi), zgodnie z realizowanym w spółce Programem Kablowania PK30%. Największe dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych otrzymał Oddział Warszawa – ponad 432,5 mln zł. Oddział Łódź na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej otrzymał blisko 197 mln zł, Oddział Rzeszów – 174,8 mln zł, a Oddział Białystok – blisko 172 mln zł. Na rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej w lubelskim oddziale spółki pozyskano ponad 160 mln zł. Do Oddziału Skarżysko-Kamienna trafi natomiast niespełna 159 mln zł. Na terenie Oddziału Zamość dofinansowanie w wysokości ponad 94 mln zł zostanie przeznaczone m.in. na rozbudowę linii kablowej średniego (SN) i niskiego napięcia (nN) przy drodze ekspresowej S12 Lublin-Dorohusk.

„Blisko 304 mln zł zostanie przeznaczone na rozwój możliwości zdalnego zarządzania pracą sieci. W ramach dofinansowania zmodernizowane zostaną stacje SN/nN, gdzie zamontowane zostaną liczniki bilansujące z analizatorami jakości energii. To znacząco wpłynie na możliwość obserwowania i szybkiego reagowania energetyków na wszelkie anomalia w pracy sieci” – podano także w materiale.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Obsługuje blisko 5,8 mln klientów. Dysponuje 19,1 GW mocy zainstalowanej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 64,48 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews