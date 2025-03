PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) i PGE Energetyka Kolejowa podpisały dwa porozumienia dotyczące współpracy w zakresie energetyki kolejowej, podały spółki. Na podstawie odrębnych umów, zawieranych odtąd zgodnie z zapisami nowego porozumienia do końca 2029 r. wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie blisko 90 podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych o wartości ponad 2 mld zł.

„Podpisane […] dokumenty określają warunki współpracy stron w zakresie inwestycji oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu energetycznego na liniach kolejowych. Doprecyzowują zasady budowy, modernizacji i certyfikacji układów zasilania sieci trakcyjnej. Na podstawie odrębnych umów, zawieranych odtąd zgodnie z zapisami nowego Porozumienia w sprawie zasad przyłączania sieci trakcyjnej do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego PGE Energetyka Kolejowa S.A., do końca 2029 r. wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie blisko 90 podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych o wartości ponad 2 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Planowane jest też podjęcie decyzji w sprawie budowy lub modernizacji kolejnych 170 obiektów w następnych 5 latach, dodano.

„Według nowych zapisów, PGE Energetyka Kolejowa będzie w pełni odpowiedzialna za cały system zasilania sieci trakcyjnej, w tym budowę wszystkich nowych podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych. Pozwoli to z wyprzedzeniem planować i realizować inwestycje, co jest niezwykle istotne w kontekście właściwego wydatkowania środków inwestycyjnych, w tym pochodzących z KPO” – powiedział prezes PGE EK Mateusz Sławiński, cytowany w komunikacie.

Porozumienie podtrzymuje ponadto dotychczasową zasadę wynikającą z charakterystyki pracy układu zasilania sieci trakcyjnej w systemie 3 kV DC, zakładającą, że odcinek sieci jest równocześnie zasilany z sąsiednich podstacji, co zapewnia wysoką jakość i pewność zasilania.

Drugi podpisany dokument – Porozumienie w zakresie zgodności podsystemu Energia z zasadniczymi wymaganiami kolei, których wypełnienie wymagane jest w celu zapewnienia interoperacyjności, reguluje kwestie współpracy w obszarze zarządzania podsystemem Energia na kolei – umożliwia precyzyjny podział kompetencji i zadań pomiędzy PGE Energetyka Kolejowa a PLK, wymianę dokumentacji i informacji, wspólne prowadzenie badań oraz pozyskiwanie od UTK zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu. Określa także zasady certyfikacji podsystemu Energia – tak, aby spełniał wysokie standardy i zapewniał zgodność systemu zasilania elektrycznych pojazdów trakcyjnych z wymaganiami interoperacyjności. Dzięki temu możliwe będzie dotrzymanie oczekiwanych przez przewoźników parametrów dostaw energii, a pasażerowie zyskają coraz szybsze połączenia.

„Współpraca ze spółką PGE Energetyka Kolejowa jest kluczowa dla zagwarantowania wysokiej jakości usług kolejowych. Zawarcie porozumień służy utrzymaniu jednolitego i zintegrowanego systemu energetycznego, który pozwoli na efektywne zarządzanie mechanizmem zasilania sieci trakcyjnej. Dzięki tym rozwiązaniom zapewnione zostaną bezpieczeństwo i wysokie standardy funkcjonowania systemu, co wpłynie pozytywnie na jakość świadczonych przez nas usług oraz możliwości transportu kolejowego w Polsce” – dodał prezes PKP PLK Piotr Wyborski.

PGE Energetyka Kolejowa, należąca do Grupy PGE, łączy kolej z systemem elektroenergetycznym kraju. Dba o niezawodność i jakość dostaw energii oraz paliw dla transportu kolejowego. Posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Firma odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3% całej energii dostarczanej w kraju.

PKP Polskie Linie Kolejowe są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Są odpowiedzialne za układanie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, towarowych oraz specjalnych, który powstaje na zamówienie przewoźników.

Źródło: ISBnews