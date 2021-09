PGE Energia Ciepła najpóźniej do 2025 r. podejmie decyzje inwestycyjne dotyczące zmiany paliwa węglowego na gazowe we wszystkich 16 ciepłowniach w kraju. Spółka szacuje wstępnie, że transformacja w jej elektrociepłowniach może kosztować nawet 7 mld zł, poinformował ISBnews prezes PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak.

„Ze wstępnych szacunków transformacja w naszych elektrociepłowniach może kosztować nawet 7 mld zł. Przeznaczymy je na zastąpienie wykorzystywanego obecnie węgla kamiennego przez gaz ziemny. Środki na ten cel będą pochodzić z wypracowywanego co roku przez spółkę zysku” powiedział Kołodziejak w rozmowie z ISBnews po podpisaniu porozumienia z MPEC Kraków.

„Nie ukrywam – liczymy także na to, że jednak będą na działania dedykowane środki z funduszy unijnych. Tempo, ale także przewidywany zakres zmian, które ma się dokonać jest bardzo szybkie i wynika wprost z przyjętego unijnego prawodawstwa. Skoro wymusza się na nas pilne działania to chcielibyśmy udostępnienia środków na transformację. Oczywiście, także w naszych założeniach biznesowych zakładamy, że NFOŚiGW może wspomóc te projekty” – dodał.

Roczna produkcja ciepła w PGE EC wynosi ok. 45 mln GJ, z czego na Elektrociepłownię Kraków-Łęg przypada niemal 25%. W przypadku Łęgu rozpoczęto już prace analityczne pozwalające na podjęcie decyzji o przejściu na paliwo gazowe. Wszystko powinno się dokonać, najpóźniej do 2025 roku, ale wiele wskazuje, że stanie się to szybciej. Taką nadzieję wyrażają władze miasta.

„Zgodnie ze strategią przyjętą przez Grupę PGE do 2030 roku, w produkcji ciepła planowane jest korzystanie w 70% ze źródeł zero- i niskoemisyjnych”- dodał prezes.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25% udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,8 GWt, mocy elektrycznej 2,5 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 672 km.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews