PGE Energia Ciepła – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – planuje przeznaczyć łącznie ok. 380 mln zł na modernizacje urządzeń produkcyjnych i sieci ciepłowniczych w całym 2023 r., podała PGE.

„Priorytetem z perspektywy działalności PGE Energia Ciepła jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla naszych klientów. Dlatego jesienią infrastruktura musi być w pełni sprawna i gotowa, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy, a wiosna i lato to jedyny czas, gdy spółka może przeprowadzić kompleksowe prace remontowe i modernizacyjne. Dodatkowo, realizujemy także działania modernizacyjne na sieciach, które poprawią z kolei efektywność systemów ciepłowniczych. Modernizacje przyniosą również korzyści środowiskowe. Dzięki nowym ciepłociągom ograniczone zostaną straty ciepła, co wpłynie na oszczędność i zmniejszenie ilości energii pierwotnej koniecznej do wykorzystania w produkcji” – powiedział prezes zarządu PGE Energia Ciepła Maciej Jankiewicz, cytowany w komunikacie.

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła znajdują się w 16 polskich miastach, dla których produkują w kogeneracji ciepło i energię elektryczną. Obecnie we wszystkich tych lokalizacjach prowadzony jest przegląd infrastruktury ciepłowniczej oraz realizowane są wszelkie potrzebne remonty i modernizacje.

W Rzeszowie prowadzony jest remont bloku gazowo-parowego, w Toruniu i Zielonej Górze przegląd turbin gazowych. Toruńska turbina typu lotniczego, jedna z dwóch w 6-letniej elektrociepłowni, przechodzi serwisowe badanie. Zielonogórska turbina już na przełomie maja i czerwca została sprawdzona i jest gotowa do sezonu grzewczego. W Lublinie natomiast turbina parowa przechodzi obecnie kapitalny remont.

Spółka oddała w lipcu br. nowoczesną, niskoemisyjną kotłownię gazową o łącznej mocy ok. 40 MW, która zastąpiła całkowicie kotły węglowe Elektrociepłowni Bydgoszcz I. Jednocześnie z prowadzonymi inwestycjami, aby utrzymać niezawodność dostaw ciepła do czasu oddania nowych jednostek produkcyjnych, w drugiej bydgoskiej elektrociepłowni remontowane są turbozespół i kocioł parowy.

Krakowska elektrociepłownia modernizuje blok energetyczny wraz urządzeniami pomocniczymi, a w gdańskiej elektrociepłowni w maju rozpoczął się remont jednego z bloków wytwórczych. Oprócz tego dokonywane są niezbędne naprawy w turbinie, pompach, wymiennikach ciepła, które podlegają również dokładnym czyszczeniom. Przegląd przeszły także instalacje oczyszczania spalin (IMOS) w gdańskiej, gdyńskiej oraz krakowskiej elektrociepłowni, wynika z materiału.

We Wrocławiu prowadzone są modernizacje na dwóch blokach ciepłowniczych, kotle wodnym i w instalacjach odsiarczania spalin.

W Szczecinie trwa remont kapitalny bloku ciepłowniczego, prowadzone są też prace w Elektrociepłowni Pomorzany. W elektrociepłowni w Kielcach również trwają modernizacje i remonty urządzeń, których celem jest zapewnienie niezawodności urządzeń produkcyjnych.

Dodatkowo w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Siechnicach i Gryfinie sieci ciepłownicze wymieniane są na nowoczesne preizolowane, a grupowe węzły cieplne na indywidualne, które są bardziej wydajne. Ponadto w niektórych lokalizacjach przebudowywane są sieci cieplne magistralne, w tym napowietrzne, które zostaną posadowione w gruncie (Zielona Góra), trwa również modernizacja komór cieplnych (Toruń), podsumowano.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews