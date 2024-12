PGE Energia Ciepła – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – wybuduje nowe źródło ciepła w Ciepłowni Gryfino, składające się z kotłów wodnych gazowych o mocy około 28 MWt, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, podała PGE. Harmonogram projektu zakłada przekazanie inwestycji do eksploatacji w l kwartale 2027 roku.

„Województwo zachodniopomorskie jest regionem o strategicznym znaczeniu w kontekście realizacji procesu transformacji energetycznej Polski. Jest nie tylko krajowym liderem w rozwoju OZE, ale także tutaj zlokalizowana jest niedawno oddana przez nas do eksploatacji elektrownia gazowa PGE Gryfino Dolna Odra. Obecnie przygotowujemy się do realizacji kolejnego, kluczowego dla tego regionu projektu. Zgodnie z zapowiedziami przystępujemy do budowy nowego niskoemisyjnego źródła ciepła w Gryfinie. Inwestycja ta na długie lata zapewni wszystkim odbiorcom stabilne dostawy ciepła po wyłączeniu w przyszłości starych bloków Elektrowni Dolna Odra” – powiedział prezes PGE Dariusz Marzec, cytowany w komunikacie.

Obecnie system ciepłowniczy miasta Gryfino zasilany jest z eksploatowanych bloków energetycznych Elektrowni Dolna Odra (EDO). Podjęty przez PGE proces inwestycyjny związany z budową nowego źródła ma na celu zastąpienie obecnych jednostek węglowych w EDO, które zakończą produkcję ciepła 31 sierpnia 2026 roku, wskazano w materiale.

Rozpoczęcie eksploatacji ciepłowni planowane jest na I kwartał 2027 roku. W okresie przejściowym tj. od września 2026 roku do czasu rozpoczęcia pracy nowego źródła, ciepło dla mieszkańców będzie dostarczane przez spółki z Grupy PGE poprzez urządzenia mobilne, podano także.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews