PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podpisała umowę z polską firmą JT na budowę gazociągu do nowo

budowanej elektrociepłowni gazowej w Krakowie, podała PGE. Wartość umowy to 17,54 mln zł netto (21,57 mln zł brutto), a

realizacja inwestycji potrwa 12 miesięcy.

Inwestycja obejmie budowę gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia o długości ok. 5 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do jego obsługi. Powstaną także dwa zespoły zaporowo-upustowe, konieczne do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania gazociągu. Dzięki inwestycji krakowska elektrociepłownia zostanie przyłączona do sieci Gaz-Systemu.

„Budowa gazociągu zasilającego krakowską elektrociepłownię to ważny etap transformacji w kierunku ograniczania emisji i budowy przyjaznego środowisku systemu ciepłowniczego. Krakowska elektrociepłownia zostanie przyłączona do Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, a doprowadzenie gazu pozwoli na zasilenie paliwem aktualnie budowanych wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych o łącznej mocy ok. 100 MW. Realizujemy inwestycję, dzięki której miasto zyska ekologiczne źródło ciepła. To fundament bezpiecznej i stabilnej przyszłości energetycznej miasta” – powiedział prezes PGE Energia Ciepła Grzegorz Krystek, cytowany w komunikacie.

Wartość przedsięwzięcia wyniesie 17,54 mln zł netto, tj. 21,57 mln zł brutto, a realizacja inwestycji potrwa 12 miesięcy. Obecnie w EC Kraków prowadzony jest pierwszy etap budowy nowoczesnego kogeneracyjnego źródła ciepła. Będzie ono składało się z dwóch układów silników gazowych, o łącznej mocy około 100 MWe i 100 MWt. Inwestycja poprawi efektywność wytwarzania energii i przyczyni się do dalszej

poprawy jakości powietrza. Termin oddania instalacji do eksploatacji to 2028 rok.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25% udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,43 GWt i mocy elektrycznej 2,70 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 712 km. Spółka produkuje ciepło dla ponad 2 mln mieszkańców w 16 polskich miastach.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Obsługuje blisko 5,8 mln klientów. Dysponuje 19,1 GW mocy zainstalowanej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 64,48 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews