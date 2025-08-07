PGE Energia Odnawialna uruchomiła postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę bateryjnego magazynu energii o mocy do 400 MW i minimalnej pojemności 800 MWh, podała spółka. Inwestycja zostanie zrealizowana przy Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie k. Gryfina.

Termin składania wniosków upływa 16 września, podano.

„Rozpoczęcie postępowania przetargowego na budowę nowego, wielkoskalowego bateryjnego magazynu energii w Gryfinie o mocy 400 MW i pojemności 800 MWh to kolejny ważny krok w realizacji naszej strategii w segmencie magazynowania. Zakłada ona zwiększenie całkowitej pojemności magazynów energii w Grupie PGE do 18,5 GWh w 2035 roku. Jesteśmy liderem w tym obszarze – posiadamy obecnie 90% mocy zainstalowanej w technologii elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce. W marcu tego roku podpisaliśmy umowę na budowę największego w Polsce, wielkoskalowego bateryjnego magazynu energii o pojemności 981 MWh. Dziś ogłaszamy przetarg na realizację drugiej tego typu inwestycji. Zostanie ona uruchomiona w 2029 roku i – podobnie jak magazyn w Żarnowcu – uzyskała już 17-letni kontrakt na rynku mocy” – powiedział prezes PGE Dariusz Marzec, cytowany w komunikacie.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews