PGE Energia Odnawialna – spółka z Grupy PGE – rozpoczęła budowę centrum serwisowego dla obsługi turbin wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych, podała PGE. Centrum powstanie w miejscowości Płoty (woj. zachodniopomorskie) i będzie stanowić zaplecze operacyjne dla dynamicznie rozwijającej się infrastruktury OZE w północno-zachodniej Polsce.

W ramach inwestycji powstaną m.in. magazyn części zamiennych, hala serwisowo-montażowa, zaplecze biurowe, jak i nowoczesne sale szkoleniowe przeznaczone dla obsługi technicznej i serwisantów, wymieniono.

„Centrum serwisowania turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych pozwoli nam działać szybciej i sprawniej, a także efektywnie eksploatować i serwisować naszą infrastrukturę energetyczną w tym obszarze. Przy budowie tego obiektu współpracujemy z polskimi firmami, co wpisuje się w realizację strategii local content, która ma dla PGE Energia Odnawialna kluczowe znaczenie. Naszym celem jest, aby udział polskich firm zarówno w tym, jak i innych naszych projektach był na możliwie najwyższym poziomie” – powiedział wiceprezes zarządu PGE Energia Odnawialna Daniel Kolasiński, cytowany w komunikacie.

Obiekt został zaprojektowany z myślą o kompleksowej obsłudze oraz utrzymaniu wysokiej dostępności instalacji odnawialnych źródeł energii, a także rozwoju kompetencji kadry technicznej.

„Budowane centrum serwisowe ma wyraźny potencjał w zakresie obniżenia kosztów serwisowania – optymalizujemy koszty funkcjonowania, jednocześnie rozwijając własne kompetencje technologiczne i organizacyjne. Naszym celem jest zdobywanie nowych kompetencji i budowa silnego zaplecza krajowego, które w przyszłości może stać się istotną gałęzią sektora energetyki odnawialnej w Polsce” – dodał wiceprezes zarządu PGE Energia Odnawialna Zbigniew Stępniewski.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest polska firma WPIP Construction.

Zakończenie inwestycji zgodnie z harmonogramem planowane jest w pierwszym kwartale 2027 roku.

PGE Energia Odnawialna dysponuje aktualnie 359 turbinami wiatrowymi na terenie całej Polski o łącznej mocy 832 MW.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 61,43 mld zł przychodów w 2025 r.

