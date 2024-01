Po pięćdziesięciu latach pracy, 31 grudnia 2023 r. zakończono eksploatację dwóch najstarszych węglowych bloków energetycznych nr 3 i 4 w Elektrowni Rybnik, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) z Grupy PGE, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Wyłączone bloki docelowo zastąpione zostaną blokiem gazowym o mocy 882 MW, którego przekazanie do eksploatacji zaplanowano na grudzień 2026 r.

„Wyłączenie starych bloków węglowych to element prowadzonej przez PGE transformacji energetycznej i zmiany struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce na nisko i zeroemisyjną. Budowany obecnie w Rybniku największy w Polsce blok gazowo-parowy o mocy 882 MW, skutecznie zastąpi wyłączane bloki węglowe, zapewniając stabilne dostawy energii dla całego regionu” – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

„Nowa jednostka znacznie ograniczy emisje pyłów i tlenków siarki, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie, a dzięki znacznemu spadkowi emisji CO2 ograniczony zostanie wpływ kosztów uprawnień do emisji CO2 na wytwarzanie energii” – dodał prezes.

Po wyłączeniu bloków 1 i 2 w sierpniu 2021 roku oraz bloków 3 i 4 na koniec 2023 roku obecna moc elektrowni wynosi 900 MW brutto z zainstalowanych czterech bloków energetycznych nr 5-8, podano w materiale.

„Obecnie na terenie Elektrowni Rybnik realizowana jest jedna z największych i najbardziej nowoczesnych inwestycji energetycznych w Polsce – budowa bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW o wartości ok. 3 mld zł netto. Nowy blok energetyczny, który powstanie do końca 2026 r., przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2. Jednocześnie nowa inwestycja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także zapewni stabilne dostawy energii dla ok. 2 mln gospodarstw domowych oraz nowe miejsca pracy zarówno w trakcie budowy, jak i podczas późniejszej eksploatacji. Nowa jednostka gazowa w Rybniku zastąpi cztery wyłączone z eksploatacji bloki węglowe – bloki nr 1, 2, 3 i 4 o łącznej mocy 900 MW” – czytamy dalej w komunikacie.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

