PGE GiEK zdecydowało, że czas pracy Elektrowni Dolna Odra (EDO) zostanie wydłużony, a wyłączenie bloków nastąpi w dwóch etapach, podała Grupa PGE. Zgodnie z nowym planem dwa bloki zostaną wycofane z końcem tego roku, natomiast praca dwóch pozostałych zostanie wydłużona do końca sierpnia 2026 r.

„Zakończenie produkcji energii i ciepła w blokach węglowych EDO do tej pory planowane było na koniec 2025 roku. Transformacja energetyczna jest jednak procesem złożonym i dlatego powinna być realizowana w sposób odpowiedzialny, rozważny i sukcesywny. To dlatego Zarząd PGE GiEK SA, po rekomendacji Komitetu Inwestycyjnego PGE SA, zdecydował o stopniowym wycofywaniu jednostek wytwórczych, co oznacza wydłużenie pracy dwóch bloków EDO. Zgodnie z nowym planem dwa bloki zostaną wycofane z końcem 2025 roku, natomiast praca dwóch pozostałych zostanie wydłużona do końca sierpnia 2026 roku” – czytamy w komunikacie.

Stopniowe wycofywanie bloków oznacza, że przez 8 miesięcy przyszłego roku Elektrownia Dolna Odra pozostanie w gotowości do dostarczania energii, dodano.

Elektrownia Dolna Odra posiada 4 bloki węglowe o mocy 225 MW każdy. Produkcja energii w tym Oddziale od lat sukcesywnie maleje i w 2025 roku będzie o około 60% niższa niż w 2024 roku, co powoduje, że przy wysokich kosztach utrzymania i remontów jednostki węglowe są trwale nierentowne, podano także.

„Już 5 lat temu poprzedni zarząd PGE GiEK SA podjął pierwsze formalne kroki w sprawie wyłączenia bloków Elektrowni Dolna Odra i w dniu 30 grudnia 2020 r. poinformował Polskie Sieci Elektroenergetyczne o zamiarze wyłączenia tego Oddziału. Od tamtego momentu proces jest kontynuowany, co wiąże się z wygaszaniem jednostek węglowych oraz zastępowaniem ich nowymi technologiami, w tym między innymi blokami gazowo-parowymi, których budowa zakończyła się w październiku 2024 roku. We wrześniu 2025 r. spółka podjęła decyzję o opóźnieniu rozpoczętego w 2020 roku procesu wygaszania elektrowni i przeprowadzenia go w dwóch etapach” – przypomniała spółka.

W sierpniu tego roku ogłosiła przetarg na budowę kolejnego bloku energetycznego na gaz w lokalizacji Gryfino – Dolna Odra. Budowa bloku szczytowego o mocy 600 MW opartego o turbinę gazową pracującą w cyklu otwartym ma uzupełniać produkcję energii ze źródeł odnawialnych w okresach niskiej generacji, lub wytwarzać ją z dużą zmiennością. Kolejnym projektem jest budowa Ciepłowni Gryfino, która stanie się nowym źródłem ciepła. Jej przekazanie do eksploatacji planowane jest w III kwartale 2026 roku. Ponadto uruchomiono postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy bateryjnego magazynu energii w Gryfinie o mocy 400 MW i pojemności nie mniejszej niż 800 MWh, wymieniono także.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews