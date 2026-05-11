Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Ørsted – partnerzy wspólnie budujący farmę wiatrową Baltica 2 – oficjalnie rozpoczęli morski etap budowy farmy o mocy 1,5 GW. Pierwszy prąd z największej budowanej obecnie w Polsce morskiej farmy wiatrowej ma popłynąć w połowie 2027 roku.

„Oficjalnie rozpoczynamy morski etap budowy Baltica 2. To początek najbardziej wymagającego etapu pod względem technicznym i logistycznym. To też budowa nowych fundamentów miksu energetycznego PGE i Polski. W 2027 roku oddamy największy projekt OZE w Polsce, co pozwoli na produkcję blisko 6 TWh energii rocznie” – powiedział prezes PGE Dariusz Lubera podczas uroczystości w Gdańsku.

„To szczególny dzień dla polskiej energetyki. Patrząc na to, co się dzieje na świecie, kraje, które poważnie myślą o swoim bezpieczeństwie, potrzebują OZE bardziej niż kiedykolwiek. Pierwsze fundamenty projektu Baltica 2 zostały zainstalowane niewiele ponad tydzień temu, do tej pory zainstalowaliśmy 11 monopali” – dodał CEO Ørsted Rasmus Errboe.

W ramach prac fundamentowych zainstalowanych zostanie łącznie 111 monopali, pod 107 turbin wiatrowych i 4 morskie stacje elektroenergetyczne.

„Prace, które rozpoczęły się 1 maja, realizowane są przez dwa statki instalacyjne. Zanotowaliśmy bardzo silny początek prac fundamentowych, rozpoczęliśmy już instalację 12-go monopala” – podkreślił dyrektor handlowy firmy Van Oord, realizującej prace na morzu, Theo de Lange.

Baltica 2 o mocy do 1,5 GW to wspólna inwestycja PGE i Ørsted. Po uruchomieniu w 2027 roku będzie to największa morska farma wiatrowa w Polsce, zdolna zasilić w zieloną energię około 2,5 mln gospodarstw domowych.

Ørsted Wind Power A/S należy do duńskiej grupy energetycznej, na czele której stoi Ørsted A/S. Grupa Ørsted głównie rozwija, buduje i eksploatuje morskie i lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i zakłady bioenergetyczne.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 61,43 mld zł przychodów w 2025 r.

