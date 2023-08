PGE i Ørsted Wind Power złożyły do UOKiK wniosek o zgodę na koncentrację poprzez utworzenie wspólnego przedsiębiorcy w oparciu o spółkę Elektrownia Wiatrowa Baltica-2, podał Urząd.

Wniosek został złożony 16 sierpnia 2023 r. Sprawa jest w toku.

„Planowana koncentracja ma dokonać się w drodze utworzenia przez PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Ørsted Wind Power A/S wspólnego przedsiębiorcy w oparciu o spółkę Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 sp. z o.o.” – czytamy w komunikacie

Działalność Baltica 2 skupia się głównie na przygotowaniu, budowie oraz prowadzeniu morskich elektrowni wiatrowych, ale ostatecznie spółka będzie nabywać usługi związane z wykonywaniem tego zadania. Po wybudowaniu farmy wiatrowej, Baltica 2 będzie prowadziła działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, podano.

Ørsted Wind Power A/S należy do duńskiej grupy energetycznej, na czele której stoi Ørsted A/S. Grupa Ørsted głównie rozwija, buduje i eksploatuje morskie i lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i zakłady bioenergetyczne.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews