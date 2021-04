Polska Grupa Energetyczna (PGE) i jej spółka zależna PGE Energia Ciepła podpisały z Gminą Miasta Toruń list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze nowych inwestycji, podały spółki.

Przedmiotem listu intencyjnego jest podjęcie współpracy i stworzenie środowiska sprzyjającego lokalizacji nowych inwestycji, a także dążenie do rozwoju gospodarczego poprzez kształtowanie ładu przestrzennego w sposób zapewniający zachowanie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych i towarzyszącego mu rozwoju systemu ciepłowniczego Torunia, podano w komunikacie.

„Toruń to miasto, w którym panuje klimat sprzyjający inwestowaniu. To miasto dynamiczne, stale rozwijające się, o silnym potencjale gospodarczym, z wysokiej jakości rynkiem pracy. Dzięki licznym inwestycjom, przedsięwzięciom gospodarczym i kontaktom międzynarodowym Toruń jest obecnie nowoczesnym i ważnym ośrodkiem, należącym do najszybciej rozwijających się polskich miast. Dlatego cieszy mnie fakt, że spółki PGE podpisują dziś z nami list intencyjny” – powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski, cytowany w komunikacie.

„Podpisanie listu intencyjnego o współpracy umacnia wspólne dążenie do wzrostu potencjału gospodarczego Torunia i rozwoju naszej grupy energetycznej. Deklarujemy wsparcie dla miasta w promocji i wspólnych działaniach mających na celu wzmocnienie nowoczesnej gospodarki, aktywności inwestorów, jak również stwarzanie korzystnych warunków do zagospodarowywania nieruchomości należących do gminy i Grupy PGE” – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

PGE Energia Ciepła ma w Toruniu elektrociepłownię gazową i korzysta z 265 km sieci ciepłowniczej. W ciągu ostatnich 5 lat PGE Toruń przyłączyła do sieci ciepłowniczej aż 435 budynków, których łączna moc cieplna wyniosła blisko 60 MWt.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews