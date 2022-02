Polska Grupa Energetyczna (PGE) i jej spółka zależna Betrans podpisały z PKP Cargo Terminale (spółką zależną PKP Cargo) list intencyjny, dotyczący współpracy przy powołaniu Konsorcjum Transportu Kombinowanego (KTK) przy planowanym terminalu multimodalnym w Karsznicach (pow. zduńskowolski), podała PGE. KTK będzie stanowić platformę do współpracy na rzecz rozwoju sektora transportowego i nowoczesnych rozwiązań multimodalnych.

„Dzięki powołaniu Konsorcjum Transportu Kombinowanego PGE będzie uczestniczyć w tworzeniu nowoczesnego systemu transportu, wykorzystującego potencjał przeładunkowy i magazynowy terminali należących do PKP Cargo Terminale. To także kolejny, ważny element na mapie transformacji regionu bełchatowskiego. Celem Konsorcjum Transportu Kombinowanego jest zwiększenie udziału usług logistycznych na terenie województwa łódzkiego oraz centralnej Polski. Przyczyni się to do utworzenia nowych miejsc pracy. Projekt ten ma także wymiar środowiskowy – ograniczenie transportu drogowego na rzecz transportu kolejowego przyczyni się do redukcji emisji CO2” – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

„PKP Cargo Terminale buduje jeden z największych portów terminalowych w centralnej Polsce, dlatego każda współpraca w zakresie zabezpieczania łańcuchów dostaw dla przedsiębiorstw wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportu towarów i funkcjonowania przedsiębiorstw w tym przypadku z województwa łódzkiego, powiatu zduńskowolskiego i powiatów ościennych oraz gospodarki naszego kraju. Liczymy, że współpraca z naszymi partnerami przyczyni się również do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw transportowych oraz Terminala Multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach” – dodał prezes PKP Cargo Terminale Jacek Rutkowski.

PGE wskazuje, że aktywnie uczestniczy w realizacji działań wspierających sprawiedliwą transformację regionu bełchatowskiego. We wrześniu 2021 r. działalność rozpoczęło Centrum Rozwoju Kompetencji, którego zadaniem jest przygotowanie pracowników Kompleksu Bełchatów do transformacji energetycznej i zdobycia umiejętności w zawodach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Wśród inwestycji planowanych przez Grupę PGE w regionie bełchatowskim są m.in. inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii: projekty farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy około 600 MW, magazyny energii o mocy do 300 MW, utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek wsparcia, które będą się transformować w kierunku realizacji projektów odnawialnych, czy rozbudowa linii kruszyw i kamienia wapiennego. Grupa PGE w pierwszym etapie transformacji regionu bełchatowskiego na inwestycje przeznaczy blisko 5 mld zł, przypomniano.

„Do tych działań dołączy współtworzenie nowoczesnego i ekologicznego transportu kombinowanego” – zakończono w informacji.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2020 r. miała 4,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews