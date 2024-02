Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła aneks do umowy kredytu odnawialnego, w wyniku którego do umowy przystąpił China Construction Bank (Europe), a Bank of China (Europe) – dotychczasowy kredytodawca – zwiększył swoje zaangażowanie, co spowodowało zwiększenie kwoty kredytu z 2 330 mln zł do 3 150 mln zł, podała spółka.

Na początku marca 2023 r. PGE zawarła umowę kredytu odnawialnego do kwoty 2,33 mld zł z konsorcjum składającym się z następujących banków: PKO BP, Bank Polska Kasa Opieki, Bank of China (Europe), Industrial and Commercial Bank of China (Europe), Alior Bank i Santander Bank Polska.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews