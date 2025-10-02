Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) aneksy do dwóch umów pożyczek ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) zwiększające wartość umów o łączną kwotę ok. 1,12 mld zł (całkowita kwota pożyczek po zwiększeniu: ok. 13,2 mld zł), podała spółka.

Aneksy zwiększyły wartość umów odpowiednio o:

– ok. 884 mln zł na finansowanie projektów realizowanych przez PGE Dystrybucja (kwota pożyczki po zwiększeniu: ok. 10 405 mln zł), oraz

– ok. 238 mln zł na finansowanie projektów realizowanych przez PGE Energetyka Kolejowa (kwota pożyczki po zwiększeniu: ok. 2 804 mln zł), podano.

Pozostałe warunki umów pożyczek pozostają niezmienione, w tym oprocentowanie według stałej stopy procentowej wynoszącej 0,5% w skali roku oraz spłata w półrocznych ratach w okresie 2034-2049 (ostateczny termin spłaty to 20 grudnia 2049 r.).

„Spółka przypomina, że środki pochodzące z umów pożyczek są przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków kwalifikowalnych w rozumieniu umów pożyczek w okresie ich udostępnienia poniesionych przez spółki zależne PGE związanych z realizacją następujących projektów:

– PGE Dystrybucja S.A.: zwiększenie zdolności do integracji odnawialnych źródeł energii oraz poprawy bezpieczeństwa dostaw energii poprzez budowę i modernizację sieci elektroenergetycznej,

– PGE Energetyka Kolejowa S.A.: wzmocnienie bezpieczeństwa, poprawa jakości energii oraz zwiększenie możliwości przyłączania większej liczby źródeł OZE do sieci dystrybucyjnej zasilającej polską kolej i ekosystem towarzyszący” – czytamy dalej.



Wykorzystanie środków z umów pożyczek wesprze realizację aspiracji strategicznych w obszarze dystrybucji energii określonych w Strategii Grupy PGE do 2035 roku, która przewiduje skumulowane nakłady inwestycyjne w wysokości 75 mld zł na projekty spółek PGE Dystrybucja i PGE Energetyka Kolejowa, podkreślono także.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

