PGE Inwest 14 – spółka z grupy kapitałowej PGE – zawarła umowę z firmą LG Energy Solution Wrocław na budowę magazynu energii elektrycznej w Żarnowcu o mocy 262,2 MW wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej, podała PGE. Wartość umowy to 1,26 mld zł netto (1,56 mld zł brutto). Termin realizacji kontraktu to 30 kwietnia 2027 r.

„Przygotowujemy się do rozpoczęcia budowy największej w Polsce i jednej z największych w Europie inwestycji z zakresu magazynowania energii. W Żarnowcu powstanie pierwszy, wielkoskalowy, bateryjny magazyn energii w PGE o pojemności ok. 981 MWh – tym samym wchodzimy w nową erę magazynowania energii w naszej grupie. Zapewni on lepsze bilansowanie energii w sieci elektroenergetycznej poprzez oddawanie mocy do systemu w okresach zwiększonego popytu i jednocześnie niewystarczającej produkcji OZE, a pobieranie jej w chwilach nadprodukcji ze źródeł odnawialnych, pozwalając tym samym na efektywniejsze ich wykorzystanie. W praktyce oznacza to, że już za dwa lata podczas wieczornego wzrostu zapotrzebowania na prąd w Polsce będziemy mogli oddać do sieci czystą energię nawet dla 250 tys. gospodarstw domowych” – powiedział prezes PGE Dariusz Marzec, cytowany w komunikacie.



Moc osiągalna MEE w kierunku rozładowania wyniesie 262,2 MW, a w kierunku ładowania 269,4 MW. Pojemność nominalna magazynu wyniesie ok. 981 MWh, a sprawność magazynu 85,2%. W ramach inwestycji (oprócz budowy samych jednostek magazynujących) wybudowane zostanie przyłącze elektroenergetyczne, łączące MEE ze stacją elektroenergetyczną Żarnowiec (należącą do Operatora Systemu Przesyłowego), wskazano w materiale.

„Kiedy zaczynaliśmy produkcję baterii do samochodów elektrycznych w polskiej fabryce w Biskupicach Podgórnych od samego początku wierzyliśmy, że stanie się ona centrum produkcji akumulatorów na cały świat. Po tych 8 latach wiemy, że nasza inwestycja odegrała kluczową rolę i zaowocowała nie tylko wprowadzeniem do Polski najnowocześniejszej technologii, a także uczyniła Polskę europejskim liderem tej branży. Dzisiaj stawiamy kolejny krok w kierunku nowej strategii i nowych projektów – przygotowania infrastruktury dla polskich i europejskich systemów do magazynowania energii. W Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem znajduje się ponad 100-hektarowy, nowoczesny park technologiczny, w którym pracuje kilka tysięcy osób. Dołożymy wszelkich starań, aby nasza fabryka przyczyniła się zarówno do transformacji energetycznej Europy, jak również do tworzenia kolejnych miejsc pracy w Polsce i rozwoju lokalnych społeczności” – dodał prezes LG Energy Solution Wrocław Jangha Lee.

Wykonawca zobowiązał się zaprojektować i zrealizować MEE w formule „pod klucz” (EPC – Engineering, Procurement, Construction). Zgodnie z zapisami umowy, termin przekazania do eksploatacji ustalono na 30 kwietnia 2027 roku.



Zarząd PGE podał również, że magazyn uzyskał 17-letni kontrakt rynku mocy na rok dostaw 2029 z obowiązkiem mocowym na poziomie 137,925 MW.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

