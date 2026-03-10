Elektrownia Wiatrowa Baltica-9 – spółka z Grupy PGE – w wyniku spełnienia się warunków przewidzianych w umowie nabyła od RWE 100% udziałów w RWE Offshore Wind Poland, spółce rozwijającej projekt morskiej farmy wiatrowej FEW Bałtyk II o mocy ok. 350 MW, sąsiadujący z projektem Baltica 9, podała PGE.

Nabycie projektu FEW Bałtyk II pozwala na uzyskanie przez Grupę PGE synergii wynikających ze wspólnego rozwoju projektów FEW Bałtyk II i Baltica 9, które od tej pory realizowane będą jako projekt Baltica 9+ o mocy ok. 1 325 MW, podano.

„Projekt FEW Bałtyk II posiada wsparcie w postaci kontraktu różnicowego uzyskane w ramach tzw. I fazy Offshore, natomiast projekt Baltica 9 posiada wsparcie w postaci kontraktu różnicowego uzyskane w aukcji przeprowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki w dniu 17 grudnia 2025 r. Nabycie projektu FEW Bałtyk II pozwala na uzyskanie przez Grupę PGE synergii wynikających ze wspólnego rozwoju projektów FEW Bałtyk II i Baltica 9, które od tej pory realizowane będą jako projekt Baltica 9+ o mocy ok. 1 325 MW” – czytamy w komunikacie.

W grudniu ub.r. PGE informowała, że farma Baltica 9+ o mocy 1,3 GW powstanie do 2032 roku. Projekt Baltica 9 o mocy 975 MW zlokalizowany jest w zachodniej części Ławicy Słupskiej na jednym z pięciu obszarów przyznanych PGE w 2023 roku (akwen 44.E.1). Powstanie na powierzchni ok. 121 km kw., w odległości ok. 48 km od brzegu, w zasięgu bazy operacyjno-serwisowej PGE w Ustce. Projekt FEW Baltic II o mocy ok. 350 MW zlokalizowany jest obok Baltica 9, dzięki czemu powstanie morska farma wiatrowa o łącznej mocy ok. 1,3 GW, co ułatwi Grupie realizację celu przyjętego w strategii spółki w segmencie morskiej energetyki wiatrowej.

PGE Baltica to spółka z Grupy PGE stanowiąca jej centrum kompetencyjne w zakresie rozwoju, budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Obsługuje blisko 5,8 mln klientów. Dysponuje 19,1 GW mocy zainstalowanej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 64,48 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews